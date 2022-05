Burkina Faso: Crise à la fédération burkinabe de football - Les différents acteurs fument le calumet de la paix

La crise qui couvait au sein du Comité exécutif de la Fédération burkinabè de football (FBF) a trouvé son dénouement au sortir d'une médiation menée par Jean Yaméogo, président du Comité national olympique et des sports burkinabè (CNOSB). Les conclusions de cette médiation ont été annoncées à la presse le mercredi 4 mai 2022 à l'issue d'une rencontre marathon.

Annoncées pour 11h, le 4 mai dernier, les conclusions issues de la médiation sur la crise au sein du Comité exécutif de la Fédération burkinabè de football (FBF) ont mis plus d'une heure avant d'être livrées à la presse. En effet, alors que les Hommes de médias se sont installés dans la salle de conférences du Comité national olympique et des sports burkinabè (CNOSB), le président de cette instance, Jean Yaméogo, médiateur de la crise, les a invités à patienter hors de la salle. Une attente qui va durer près d'1h 20mn. Et les journalistes de s'interroger sur ce qui peut faire traîner cette énième rencontre mais, nous apprenons par la suite, qu'il était question, pour les différentes parties, d'accorder leurs violons avant que les journalistes ne soient appelés à rejoindre la salle.

Sans perdre de temps, Jean Yaméogo fait savoir : " Je voudrais vous annoncer une bonne nouvelle ". Et de poursuivre en ces termes : " La fédération, qui était en crise, vient de trouver une solution à la suite de la réunion avec le président du CNOSB qui avait à ses côtés, Rasmané Sawadogo, représentant le ministère en charge des sports ". Ainsi, on peut retenir de cette sortie de crise que le Comité exécutif issu des élections de 2020 va se retrouver pour poursuivre le travail jusqu'à la fin du mandat de son président, Lazare Banssé. Ce qu'espère bien le médiateur qui s'engage à suivre de près le processus après que chacun des membres a apposé sa signature au bas du document du protocole d'accord. Ce qui signifie que tous les membres révoqués du Comité exécutif reprennent leur place. Pour le président Jean Yaméogo, tout ce qui a été vécu doit être rangé dans le passé pour faire en sorte que le football burkinabè aille de l'avant.

Rassembler pour le bien du football burkinabè:

Face à cette nouvelle donne, le président de la FBF, Lazare Banssé, a confié que " les membres du Comité exécutif ont décidé de fumer le calumet de la paix. Nous nous sommes retrouvés comme une équipe unie, rassemblée pour le bien de notre football ". Ajoutant que " nous avons des échéances et le peuple burkinabè nous attend et nous avons répondu à son appel en réussissant cette réconciliation ". Au sujet du sélectionneur national des Etalons dont le choix était porté sur le technicien français, Hubert Velud et dont le processus de recrutement avait été suspendu, il faut relever que la commission chargée de la question a été élargie et s'y est penchée. Et le médiateur Jean Yaméogo d'indiquer que les résultats de cette commission vont être validés par le Comité exécutif avant que le choix définitif soit fait au niveau du ministère de tutelle.

Juste avant que le Comité exécutif ne se réunisse, le président Lazare Banssé a fait savoir qu'ils vont trouver un terrain d'entente et faire le choix de l'entraîneur qui va permettre aux Etalons d'entamer avec sérénité les éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Le président du CNOSB, Jean Yaméogo, a saisi l'opportunité pour remercier les uns et les autres pour la confiance placée en sa personne tout en espérant que ce Comité exécutif va travailler dans la plus grande entente et la sérénité pour le plus grand bien du sport roi burkinabè.