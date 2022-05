Congo-Kinshasa: Matinée électorale avec le CNJ - CENI - Denis Kadima appelle les jeunes à mettre en avant la compétence

"Avec l'ambition, saisissez toutes les opportunités en mettant en avant vos compétences pour être compétitifs". Voici, en résumé, la recommandation du Président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, aux jeunes.

Mercredi 4 mai 2022, à la salle de conférence du Ministère des Affaires étrangères, au cours d'une matinée électorale, répondant à l'invitation du Conseil national de la jeunesse (CNJ), le Président de la CENI a fixé l'auditoire sur les aspirations de la Centrale électorale à mener à bien sa mission : organiser les élections dans les délais constitutionnels. Une rencontre à laquelle a pris part le vice-ministre des Affaires étrangères, Samy Adubango Ahoto.

Le numéro un de la Ceni a mis un point d'honneur en mettant en avant la démarche de redorer l'image de son institution. Denis Kadima Kazadi s'est aussi appliqué à énumérer les valeurs qui sous-tendent la mission lui assignée : éthique, intégrité, impartialité, équité et justice. "Avant de parler des questions spécifiques à la jeunesse, je vais vous faire part d'une façon générale du travail que nous faisons au sein de la Ceni concernant le processus électoral. L'institution que je dirige a été mise en place après 28 mois de retard.

Nous ne sommes là qu'il y a à peu près 6 mois. On a commencé avec des ateliers de toute sorte pour mieux comprendre la structure elle-même. Nous avons eu une opération capitale, l'atelier de planification stratégique d'où a découlé notre plan stratégique. C'était la première fois que la Ceni s'était dotée d'un plan stratégique qui détaille notre vision en tant qu'institution et notre mission contenue dans la loi. Nous avons épinglé un certain nombre des valeurs auxquelles nous avons déjà adhéré. Puis nous avons défini 5 axes stratégiques sur base desquels nous faisons notre travail", a expliqué le Président de la CENI.

Il a également explicité la nouvelle vision de son institution : " Une vision, c'est d'abord une projection à long, voire très long terme qui va même au-delà de nous-mêmes. Il s'agit d'une Ceni de standard mondial qui implique une culture pérenne en RDC. Nous avons cette ambition et voulons en faire une référence dans notre sous-région et pourquoi pas au-delà", a expliqué le président de la Ceni.

Pour sa part, Samy Adubango Ahoto, Vice-ministre des affaires étrangères, s'est adressé à l'assemblée en qualité de jeunes en leur prodiguant de bons conseils afin de donner corps à leurs aspirations en se montrant fort déterminés dans leur démarche. Car, a-t-il martelé, rien ne peut se faire sans la jeunesse qui représente pas moins de 65 % de la population. Auparavant, lors de son intervention, le président du CNJ, William Mukambila, a situé le contexte de cette organisation, à travers le concept " Pas un pas sans la jeunesse ".

Tout en suggérant à l'ensemble des jeunes, au-delà même des membres de sa structure, de s'approprier le processus électoral en cours dans le pays. "Le Conseil national de la jeunesse s'engage à accompagner la Ceni dans ce long processus électoral en refusant toutes les formes de manipulation et d'instrumentalisation, car nous sommes le présent et le futur de notre pays", a-t-il déclaré. Il a saisi l'occasion pour annoncer " l'organisation dans les prochains jours d'un atelier de formation des observateurs et des analystes électoraux dans les 26 provinces ".