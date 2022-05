Angola: Cabinda - La lutte contre la corruption exige des efforts de tous

Cabinda (Angola) — Le vice-gouverneur de Cabinda pour le secteur politique et social, Miguel dos Santos Oliveira, a réaffirmé, dans cette ville, que " la lutte contre la corruption exige des efforts de tous pour mettre fin à ce mal ".

Le responsable, qui s'exprimait lors du 3e Forum régional sur la promotion de l'intégrité dans la fonction publique, promu par le Bureau d'audit de l'intégrité institutionnelle (GAII) et la 1ère Région fiscale de Cabinda de l'Administration générale des impôts (AGT), a souligné qu'il s'agit d'un moment de réflexion sur ce grand mal (la corruption) dont la lutte n'aura les effets escomptés que si chacun fait un effort.

Pour sa part, le chef du département de promotion de l'intégrité du GAII, Manuel Jorge, a déclaré que la corruption est un phénomène qui favorise les pertes sociales et alourdit les coûts de transaction des activités économiques, ce qui retarde également le développement institutionnel d'une nation.

Par conséquent, il a souligné que, pour son combat rapproché, une initiative menée par l'Exécutif angolais, a connu un début ardu en 2018, et l'AGT, vient exceptionnellement créer des stratégies internes, afin de promouvoir l'intégrité dans la fonction publique.

Lors du forum, qui a eu lieu dans cette ville du 3 au 4 de ce mois, le directeur du bureau juridique de la société portuaire de Cabinda, Via Gime João Baptista, a illustré, aux personnes présentes, les données statistiques des processus instruits par le Port de Cabinda et les différentes sanctions appliquées dans le cadre de la lutte contre la corruption.

Dans l'entre-temps, le délégué régional de l'Unité d'Affaires de Distribution et Commercialisation de la Sonangol, Sérgio Manuel, a fait savoir qu'en 2017, avec l'investiture de l'Exécutif, il y a eu une stratégie de restructuration de la Sonangol, où il était possible d'en citer six ( 6 ) politiques qui régissent l'entreprise dans la lutte contre la corruption.

L'événement a eu lieu au siège du Port de Cabinda et a eu comme conférenciers, spécialistes et techniciens de l'AGT, du Port de Cabinda et de la Sonangol, qui, en deux jours, ont donné des conférences sur des sujets tels que la "Stratégie de promotion de l'intégrité de l'AGT et Actions actuellement prises", "Les mesures adoptées par le port de Cabinda dans la lutte contre la corruption ou l'analyse des risques comme outils de gestion".

"L'intégrité et la gestion des risques à la Sonangol ou l'analyse des risques comme outil de prévention des illicites dans la gestion de cette compagnie pétrolière" était également un sujet de premier plan qui méritait l'attention des participants (membres des conseils d'administration de GAII, AGT, Port de Cabinda, Sonangol et techniciens des finances et gouvernement provincial).

Le Forum régional sur la promotion de l'intégrité institutionnelle dans la fonction publique s'est déjà tenu dans les 4e et 5e régions fiscales couvrant les provinces du centre et du sud du pays.

Les provinces de Cabinda et de Zaïre appartiennent à la 1ère Région fiscale.