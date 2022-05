Soudan: Le Wali du centre-Darfour confirme son soutien aux initiatives de coexistence pacifique

Zalingei — Le wali de l'Etat du centre-Darfour, Saad Adam Babiker, a affirmé son soutien à toutes les initiatives de coexistence pacifi référence à l'initiative prise par la tribu Salamat qui saluer l'émirat Misseriya par l'Aïd el-Fitr , considéré cette étape conduira à résoudre les problèmes à l'Oest-Darfour.

Cela s'est produit lors de sa visite à un certaine nombre des émirats des tribus, accompagné des commandants de la force armé, de la police et de l'appui rapide, ainsi que les représentants de l'administration civile.

Dans une déclaration à la SUNA, le Wali a déclaré que son gouvernement apprécie de telles initiatives qui renforceraient le tissu social et la coexistence pacifique entre les citoyens, louant le rôle des administrations civiles, des femmes, des jeunes et des émirs des tribus Salamat et Misseriya dans le renforcement du tissu social et la réconciliation.

Il a ajouté que la paix commence toujours par de telles initiatives, de bonnes et sincères intentions, et des efforts déployés pour fournir des services et travailler pour lutter contre les phénomènes négatifs.