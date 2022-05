Afrique de l'Ouest: Protection des biens et des personnes - Le Rasalao-CI exhorte les forces de sécurité à accentuer les activités civilo-militaires

Le Président du Réseau d'action sur les armes légères en Afrique de l'Ouest, section Côte d'Ivoire, Victorien Aka N'taye, a présenté le vendredi 29 avril, un rapport d'étude sur la gouvernance sécuritaire dans les localités de Bouake, Daloa, Duékoué et Grand-Béréby.

Le niveau de collaboration entre les forces de sécurité, et les populations des populations de Bouaké, Daloa, Duékoué et Grand-Béréby est faible. Selon une étude menée du 30 avril 2021 au 30 avril 2022, par le Réseau d'action sur les armes légères en Afrique de l'Ouest, section Côte d'Ivoire (Rasalao-Ci), le niveau de collaboration entre la Police nationale et les populations, dans chacune de ces localités, est de 51,7%. Avec la Gendarmerie nationale, le niveau de collaboration est également estimé à 51,7%. Avec les Forces armée de Côte d'Ivoire (Faci), il est de 59,8% et avec la Police municipale il est de 48,1%.

Ces informations ont été livrées le 29 avril, au cours d'une conférence de presse, par le Président du Rasalao-Ci, Victorien Aka N'Taye. A l'en croire, plus de 400 personnes, majoritairement âgées de plus de 35 ans, ont été interrogées au cours de l'étude. " 59,6% des personnes interrogées ne se sentent pas en sécurité et redoutent principalement les vols, les Violence basées sur le genre (VBG), le trafic et la consommation de drogues. Elles craignent également, des actes de terrorisme, l'orpaillage clandestin et le phénomène des Alpc. Pour 54% des personnes interrogées, les efforts de sécurisation entreprises par les forces de l'ordre ne sont pas suffisantes " a noté le Président du Rasalao-CI.

Pour améliorer la situation, il a proposé le renforcement de la collaboration entre les forces de sécurité et de défense et les populations. " A l'issue de cette étude et dans un souci de relever les défis sécuritaires du moment (l'extrémisme violent, le terrorisme, la criminalité organisée transfrontalière, les conflits armés, la violence communautaire...), à travers une promotion accrue des mécanismes de promotion de la gouvernance sécuritaire, le Rasalao-CI invite les forces de défense et de sécurité, à accentuer les activités civilo-militaires, à vulgariser davantage la police de proximité au sein des communautés, à impliquer les organisations de la société civile dans l'élaboration, la mise en œuvre, le suivi et le contrôle des politiques publiques sécuritaires ", a-t-il recommandé.

Avant d'ajouter : " Le Rasalao recommande également, le renforcement des compétences et les capacités des organisations de la société civile dans le domaine du contrôle démocratique du secteur de la sécurité ; le renforcement des compétences et les capacités institutionnelles des cellules civilo-militaires, le rapprochement des mécanismes de promotion de la gouvernance sécuritaire des communautés et l'accompagnement des organisations de la société civile dans leurs missions de prévention et de lutte contre la violence communautaire ".

Il a aussi souligné que cette étude s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet : " Renforcement des compétences et des capacités du Rasalao-CI en matière de contrôle démocratique du secteur de la sécurité en Côte d'Ivoire, en tenant compte du genre ". Lequel est financé par l'Union Européenne, à travers son programme LIANE II (Leadership et Initiatives des Acteurs Non Étatiques) et a été mis en œuvre de mai 2021 à avril 2022.

Le Réseau d'action sur les armes légères en Afrique de l'Ouest, section Côte d'Ivoire (Rasalao-CI), faut-il souligner, a été créé le 21 juillet 2007, à Abidjan. Il regroupe 23 organisations de la société civile. Le Rasalao-CI œuvre dans le domaine de la promotion de la paix, de la cohésion sociale, des droits humains et de la sécurité humaine, en l'occurrence la lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre (ALPC). Au plan sous régional, le Rasalao (Waansa en Anglais) est implanté dans les 14 autres pays de la Cedeao.