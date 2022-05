Cote d'Ivoire: Concours de recrutement exceptionnel d'attachés administratifs - Voici les conditions

Les inscriptions pour le concours d'attachés administratifs ont démarré et se poursuivent jusqu'au vendredi 3 juin 2023.

Pour faire acte de candidature, il faut être de nationalité ivoirienne, être agent contractuel du ministère de l'intérieur et de la sécurité, non régi par l'article 15 de la loi du 11 septembre 1992 portant statut général de la fonction publique. Le candidat doit être titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur (Maîtrise, Master, diplôme d'ingénieur). En outre, il doit être âgé de 18 ans au moins et 40 ans au plus au 31 décembre 2021. A l'instar des autres concours administratifs, le dépôt des dossiers de candidature se fera dans les directions régionales d'Abidjan, Abengourou, Bondoukou, Bouaké, Daloa, Gagnoa, Korhogo, Man, San Pedro et Yamoussoukro, aux dates qui seront indiquées sur le site internet du ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration: www.fonctionpublique.gouv.ci, lors de l'inscription en ligne. A noter que le nombre de postes budgétaires est de 10 et le recrutement se fait sur étude de dossiers.