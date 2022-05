Cote d'Ivoire: Cadre de coopération gouvernement-Nations Unies - Sept décisions importantes validées

Le ministre du Plan et du Développement, Kaba Nialé a fait adopter sept importantes recommandations lors de la deuxième réunion du Comité directeur conjoint.

La réunion annuelle 2022 du Comité directeur conjoint du Cadre de Coopération des Nations Unies pour le Développement durable 2021-2025 s'est tenue le 4 mai 2022, au Noom Hôtel, au Plateau. Au cours de cette rencontre, le ministre du Plan et du Développement, Nialé Kaba a indiqué que le Ccd est un outil de coopération pour le développement en partenariat avec le Système des Nations Unies, qui va permettre de tirer les leçons des actions entreprises au titre de l'année 2021, et d'orienter les interventions des Agences du Snud pour l'année 2022.

La rencontre a validé sept importantes décisions dont les plus représentatives sont entre autres le rapport annuel 2021, la prise en compte des leçons tirées du fonctionnement des mécanismes mixtes de mise en œuvre du Ccdd, l'accélération de la transition vers l'exécution nationale, le renforcement des initiatives conjointes sous le leadership national afin de renforcer la cohérence entre les interventions et leur impact, la validation des Plans de Travail Conjoints 2022-2023, l'approbation du cadre programmatique conjoint Snud pour la zone Nord-Est, et la prise en compte du rapport de l'Évaluation indépendante du Cadre Programmatique unique (Cpu 2017-2020), tout en recommandant aux Groupes de Résultats de bâtir sur les enseignements qui en découlent pour assurer la mise en œuvre effective du Ccdd 2021-2025. Cependant, la ministre a rappelé que le Ccdd 2021-2025 signé entre l'État de Côte d'Ivoire et le Snud le 21 janvier 2021 s'aligne sur les priorités nationales définies dans le Plan national de Développement (Pnd) 2021-2025.

Le Ccd : un outil important de développement:

Pour Nialé Kaba, ce cadre va contribuer à renforcer la résilience et à lutter contre la fragilité. C'est dans cette dynamique que le gouvernement a décidé d'accélérer la réduction de la pauvreté et des inégalités, en mettant en œuvre le PSGouv2 sur la période 2022-2024 en cohérence avec les priorités du PND 2021-2025. Par ailleurs, elle a souligné que la Côte d'Ivoire s'est fixée pour objectif, la réalisation des Objectifs de Développement durable (Odd) de l'Agenda 2030.

À cet effet, elle présentera son deuxième Rapport national volontaire (VNR), au Forum Politique de Haut Niveau à New York en juillet 2022. Philippe Poinsot, Coordonnateur Résident du Bureau des Nations Unies en Côte d'Ivoire s'est inscrit dans l'espoir de voir cette séance permettre de confirmer la pertinence des priorités identifiées pour la période 2022-2023 et de contribuer à plus de co-création et de cohérence dans l'action du Système des Nations Unies en Côte d'Ivoire, en vue de réduire les duplications et d'accroitre la synergie. Cette réunion a enregistré la participation de plusieurs membres du gouvernement, des représentants des Fonds, Agences, Programmes et Entités (Fap) du Système des Nations Unies en Côte d'Ivoire.