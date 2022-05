Sénégal: Fonction publique - Macky Sall annonce l'effectivité " des revalorisations salariales exceptionnelles "

En Conseil des Ministres, ce mercredi 4 mai, le Président de la République a demandé au Gouvernement de poursuivre sans relâche, les efforts de soutien au pouvoir d'achat des ménages par les subventions de l'énergie et des prix de denrées de consommation courante (riz, huile, sucre, blé, etc.), soit 350 milliards de FCFA pour l'énergie et 157 milliards de FCFA pour les produits essentiels.

Selon le communiqué dudit Conseil, le Chef de l'Etat a réitéré son attachement à l'amélioration du pouvoir d'achat des agents publics, avec l'entrée en vigueur, à partir du 1er mai 2022, des revalorisations salariales exceptionnelles dans la fonction publique, ce qui constitue un effort budgétaire spécial de 120 milliards de FCFA.

Le Président de la République indique, en outre, aux Ministres en charge des Finances et du Travail, la nécessité de finaliser les études relatives à la revalorisation significative des pensions du Fonds national de Retraite (FNR) et d'engager une évaluation prospective du système national de retraite en termes de viabilité et d'innovations en matière de gouvernance.

Le Chef de l'Etat invite, ainsi, le Ministre en charge du Travail, à engager les études concernant le rapprochement/fusion entre l'IPRES et la Caisse de Sécurité sociale (CSS), en tenant compte des recommandations de base des partenaires sociaux.