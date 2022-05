Sénégal: Macky Sall veut une prise en charge " efficaces " des doléances des travailleurs

En Conseil des ministres hier, le chef de l'Etat a demandé aux membres du gouvernement, de veiller, en permanence, à la qualité et au renforcement du dialogue social par le respect de la liberté syndicale, la consolidation du tripartisme (Etat, Employeurs, Travailleurs), un suivi et une prise en charge efficaces des doléances sectorielles des travailleurs.

Le communiqué issu de la rencontre rapporte en ce sens, que le président Macky Sall a souligné, en particulier, l'urgence de finaliser, d'une part, l'actualisation des conventions collectives et, d'autre part, la conclusion des conventions dans les secteurs émergents et/ou dépourvus de cadre de pilotage consensuel des relations professionnelles.

Il demande au ministre en charge du travail, de renforcer la santé et la sécurité au travail, mais également d'assurer, en liaison avec le ministre en charge de l'économie sociale et solidaire, la vulgarisation, auprès des centrales syndicales et des travailleurs, des opportunités de la loi d'orientation n°2021-28 du 15 juin 2021 relative à l'économie sociale et solidaire.

A ce titre, le président de la République invite le gouvernement à accompagner les centrales syndicales dans leurs projets de développement de centres de formation et de renforcement des capacités des travailleurs.

Aussi, invite-t-il le ministre des finances et du budget et celui en charge de l'urbanisme, du logement et de l'hygiène publique, à mettre en œuvre des mécanismes de facilitation de l'accès des travailleurs et de leurs coopératives, au foncier et la propriété immobilière, avec le déploiement du projet des 100.000 logements.