Afrique Centrale: Provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri - Une requalification en vue de l'état de siège

Une table ronde sur l'avenir à réserver à l'état de siège instauré depuis maintenant une année dans les provinces du Nord-Kivu et de l'ituri sera bientôt organisée en République démocratique du Congo.

La décision a été prise lors de la réunion élargie présidée, le 4 mai, à la cité de l'Union africaine par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à laquelle ont pris part le Premier ministre et quelques membres du gouvernement, les caucus des députés nationaux du Nord-Kivu ainsi que de l'Ituri, des officiers de l'armée et de la police nationale congolaise.

Il a été question, lors de cette importante réunion, de faire au chef de l'État un rapport détaillé de la récente mission effectuée par le chef du gouvernement dans les provinces sous état de siège. La convocation d'une table ronde devant décider de l'avenir de l'état de siège a été vivement saluée par le caucus des députés du Nord-Kivu et de l'Ituri

Ces élus attendent des prochaines assises des propositions concrètes pour ramener la paix dans cette partie du pays. Les Commissions défense et sécurité de l'Assemblée nationale et du Sénat promettent, quant à elles, d'apporter tout leur appui pour la réussite de cette table ronde. Avec cette convergence de vues, tout porte à croire que les prochaines assises pourront déboucher sur de bonnes pistes devant permettre de pacifier l'est de la République démocratique du Congo.

Faisant la restitution de cette entrevue, le député national Bertin Mubonzi a indiqué que le chef de l'Etat a décidé qu'il y aura une table ronde élargie, à l'instar du Conseil de sécurité élargi où l'on va avoir les députés de deux caucus (Nord-Kivu et Ituri, Ndlr) et les Commissions défense et sécurité de l'Assemblée nationale et du Sénat. Et d'ajouter : " Une décision va être prise avant la session parlementaire en cours... la décision ne consistera peut-être pas à lever mais à changer de stratégie. On va dire requalifier l'état de siège ".