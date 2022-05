Congo-Kinshasa: Le Festival du film européen fait son retour

Plus de quarante-cinq réalisations européennes et congolaises, longs et courts métrages compris, sont au cœur de la programmation de la sixième édition du Festival du film européen, annoncée du 10 au 30 mai dans dix villes sous la coordination de l'Institut français de Kinshasa.

Le Festival du film européen (FFE) en République démocratique du Congo (RDC) marque son retour avec plus de deux cents séances de projections gratuites réparties en vingt jours dans dix villes du pays. Les centres culturels locaux, l'Alliance française de Kisangani et les antennes de l'Institut français de Kinshasa présents sur l'ensemble du territoire national sont mis à contribution pour cette sixième édition. La programmation officielle, annonce la Halle de la Gombe, est composée de " plus de trente longs métrages et plus de quinze courts métrages européens et congolais ".

À l'instar des éditions précédentes, notamment la dernière tenue en juin 2019, le FFE accueille des cinéastes internationaux invités à présenter leurs films. Pour l'occasion, certains animent des ateliers. Ainsi, outre les projections, il est prévu une série de master class et conférences. Des formations destinées aux amateurs et professionnels de cinéma mais aussi des rencontres avec les petits et les grands cinéphiles tout le long du festival.

En ce qui concerne les ateliers, l'on sait déjà que l'un d'entre eux sera animé par la jeune réalisatrice belge Sallustio Lisa. L'atelier portera sur trois sujets, à savoir la présentation de films, l'écriture et étapes de production d'un film (bourses écriture, récriture, production, post-production... ) et la présentation du concours d'entrée à l'École nationale supérieure des métiers de l'image et du son français, la Fémis.

En attendant la programmation générale disponible sous peu en ligne à consulter sur http://ffe.institutfrancais-kinshasa.org/, l'on peut déjà y voir certains films à l'affiche. L'on y retrouve documentaires, fictions et films d'animation, de quoi contenter un large public.

Pour rappel, le FFE en RDC, lancé en 2015 par Eunic-RDC, propose des projections gratuites de films à Kinshasa, Bukavu, Kisangani et Lubumbashi. Cette sixième édition qu'organise le pôle Eunic, sous la coordination de la Halle de la Gombe, signe son retour après les deux années de pause imposée par la pandémie de covid-19.