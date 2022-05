Congo-Brazzaville: Centre de promotion de la femme en politique - Emilienne Raoul passe le témoin à la jeune génération

Après vingt années passées à la tête du Centre de promotion de la femme en politique (CPFP), Emilienne Raoul a promis de passer le témoin à une nouvelle génération.

" Après vingt ans passés à la tête du Centre de promotion de la femme en politique, je voudrais passer le témoin à une équipe plus jeune, mais je puis vous assurer que cela se fera progressivement ", a-t-elle déclaré, le 4 mai, à la clôture de la formation destinée aux femmes candidates aux élections législatives et locales de cette année.

" Nous voici arrivés au terme de la formation que nous nous proposions de livrer aux femmes et aux jeunes, candidates aux prochaines élections législatives et locales de 2022. Vous aurez compris, durant ces journées, qu'en politique, il y a comme dans toute œuvre humaine, un apprentissage qui nous permet d'avancer avec plus d'aisance ", a-t-elle ajouté.

Emilienne Raoul a, à cette occasion, remercié les consultants et experts ainsi que la direction générale des Affaires électorales qui a mis à la disposition des participantes à cette formation la documentation nécessaire pour étayer les différents exposés qui ont fait l'objet des débats.

Elle a aussi rappelé aux différentes candidates à ces élections que dans quelques jours ou semaines, elles vont rejoindre leurs circonscriptions respectives pour solliciter les suffrages qui les conduiront soit à l'Assemblée nationale, soit au Conseil départemental ou municipal.

" Vous avez appris quel était le rôle du député ou de l'élu local. Vous avez aussi reçu les enseignements pratiques et les méthodes qui vous distingueront sur le terrain lors de la campagne. Dans chacune de ces instances, vous avez un rôle primordial à jouer, celui de participer à la résolution des problèmes de la Nation et de la population ", a prévenu Emilienne Raoul, avant d'inviter ces dernières à continuer à se former, à rechercher ou créer avec leurs homologues des espaces d'échanges. " Notre pays a besoin de toutes ces intelligences pour maintenir le cap du développement ", a-t-elle dit.

Précisons que plusieurs thèmes d'intérêt général ont marqué cette formation, au nombre desquels celui portant organisation des élections dans un pays ainsi que le bureau de vote. Le cheminement de toutes les opérations électorales, de la révision des listes jusqu'à la proclamation des résultats par le ministre en charge des élections, a été détaillé par Fernand Bandendissa, membre du CPFP, et Lucien Banga, délégué de la direction générale des collectivités locales.