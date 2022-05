Sénégal: Les députés adoptent le projet de loi autorisant la création de la Société nationale de gestion intégrée des déchets

Dakar — L'Assemblée nationale a adopté un projet de loi autorisant la création de la Société nationale de gestion intégrée des déchets (SONAGED SA), a constaté l'APS, jeudi, à Dakar.

Le texte a été adopté à l'unanimité des députés qui ont pris part à la séance plénière consacrée à son examen. Selon Abdoulaye Saydou Sow, le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, la création de la SONAGED SA survient dans un contexte où la gestion des déchets est devenue une priorité pour les Etats et les collectivités territoriales.

La nouvelle société vient compléter l'arsenal juridique dont dispose l'Etat du Sénégal pour faire de la salubrité publique une priorité nationale et dérouler son programme "Zéro déchet". Le but de ce programme est d'améliorer le cadre de vie et de renforcer l'attractivité économique des collectivités territoriales, a indiqué M. Sow. "La SONAGED permettra de mettre en œuvre la stratégie nationale de gestion des déchets autour de trois métiers, avec la collaboration du secteur privé et des collectivités territoriales. Il s'agit de la collecte et du transport des déchAets, pour le compte des collectivités territoriales, de la gestion et de l'exploitation des infrastructures au niveau décentralisé", a-t-il expliqué. Abdoulaye Saydou Sow a insisté sur le fait que la nouvelle société allait aider à créer des filières de valorisation industrielle des déchets.