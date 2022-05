Ile Maurice: Affaire Raquel Jolicoeur - L'avocat du suspect dénonce "la propagande de la police"

Raquel Jolicoeur a comparu au tribunal de district de Port-Louis, lundi. Cet habitant de Roche-Bois est accusé de quatre délits : trafic de drogue, possession d'arme à feu, possession d'explosifs et menace de commettre un acte terroriste. Son homme de loi, Mᵉ Sanjeev Teeluckdharry, a déposé une motion en Cour suprême, sollicitant celle-ci de se prononcer sur les conditions de détention de son client qu'il juge anticonstitutionnelles.

"Comme n'importe quel suspect arrêté, il a le droit de retenir les services d'un avocat. La police a arrêté mon client, qui exerce comme marchand de légumes, sous une charge grave de terrorisme et il a été privé d'avocat pendant 36 heures. Est-ce que la police a le droit de détenir quelqu'un sans qu'il puisse voir un avocat ? Est-ce que c'est constitutionnel et démocratique ?" lance Mᵉ Sanjeev Teeluckdharry en citant l'article 84 de la Constitution.

À sa sortie du tribunal, Mᵉ Sanjeev Teeluckdharry a dénoncé ce qu'il appelle "la propagande de la police". "La famille a consigné une entrée au poste de police de Roche-Bois pour dire que des agents ont brisé les caméras de surveillance chez mon client et emporté le DVR. Pourquoi la police a brisé ces caméras ? Il n'y a pas eu de transparence lors de son arrestation. La police a pris un échantillon de salive sur mon client contre son gré pour avoir son ADN. On ne peut pas forcer quelqu'un à se soumettre à un test ADN. Il doit le faire volontairement", déplore Mᵉ Sanjeev Teeluckdharry. "Éna enn propagann lapolis pou fer krwar li enn téroris danzéré pou détourn latansion lépep lor vré problem dé baz. Sé enn konplo é enn kanpagn dé dénigréman pou anpiet so prézompsion dinosans", poursuit Mᵉ Sanjeev Teeluckdharry.

Le 26 mai, la poursuite devra se prononcer sur la motion de Mᵉ Sanjeev Teeluckdharry. Le tiktokeur Raquel Jolicoeur a été placé au secret (incommunicado) selon les dispositions de la Dangerous Drugs Act et de la Prevention of Terrorism Act. Pour Rs 6 millions d'héroïne, des explosifs, une arme à feu et des munitions ont été saisis lors d'une opération policière au domicile de Jean Raquel Jolicoeur, à Roche-Bois, lundi.