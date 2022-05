Ile Maurice: MBC - Un arrangement à l'amiable en vue pour Manisha Jooty

Suspendue de ses fonctions depuis le 15 décembre dernier, Manisha Jooty, Senior News Editor à la MBC, pourrait quitter son poste si des négociations entamées avec la direction de la station de radio et de télévision sont concluantes. En effet, la MBC et la journaliste ont décidé de trouver un arrangement et les discussions portent actuellement sur le montant d'une compensation pour le départ de la journaliste.

Le Premier ministre avait déclaré, le 26 avril, au Parlement, qu'un comité disciplinaire présidé par Mᵉ Angelique Desvaux de Marigny et comprenant Sooreklall Luchoomun, un ancien directeur des ressources humaines du ministère de la Fonction publique, et Anand Sitana, également un directeur des ressources humaines, allait entendre le cas de Manisha Jooty, le 29 avril. Or, la veille, ce comité a été avisé que la journaliste est en négociation avec la MBC et, de ce fait, la tenue d'un tel comité n'avait pas sa raison d'être.

Au niveau de la MBC, on affirme que les discussions sont en bonne voie et que d'ici quelques jours, un accord pourrait intervenir. On se souvient que, dans un passé récent, un autre employé de la MBC, Shiam Persand, avait été suspendu de ses fonctions et finalement un accord était intervenu.

Comme l'avait précisé Pravind Jugnauth dans sa réponse, c'est à la suite d'une plainte du député Kenny Dhunoo, à qui la journaliste avait refusé le micro pour intervenir dans le journal télévisé de la MBC, qu'une enquête avait été ouverte avant la suspension de la Senior News Editor. Cette dernière compte une vingtaine d'années de service à la MBC. Elle a souvent eu des démêlées avec la direction et est sortie gagnante la plupart du temps.