Ile Maurice: L'injonction intérimaire contre la mairie de Port-Louis annulée

L'euphorie des dirigeants du Mauritius Turf Club (MTC) et de la Mauritius Turf Club Sports and Leisure (MTCSL) a été de courte durée. La juge Aruna Devi Narain, siégeant en référé, a annulé l'ordre d'injonction intérimaire émis lundi contre la mairie de Port-Louis, le ministère du Logement et des Terres et la Gambling Regulatory Authority (GRA).

La juge avait tranché en faveur du MTC et de la MTCSL lundi. Elle avait, en effet, préservé les droits du MTC sur le Champ-deMars par rapport à l'organisation des courses à Maurice pour la saison hippique 2022. Après la décision de la juge Narain, l'entraînement des chevaux au Champ-de-Mars s'est déroulé normalement mardi.

Le bras de fer entre le MTC et les trois défendeurs pour l'organisation des courses hippiques a été appelé de nouveau hier devant la juge Narain. Les défendeurs ont déposé leurs contre-affidavits respectifs. En parcourant les trois documents, la juge a demandé s'il y a des "lives issues" à être débattues concernant ce litige. Les hommes de loi du MTC ont répondu par l'affirmative. L'affaire a alors été fixée à cet après-midi pour être débattue. Mais l'injonction contre les défendeurs a pris fin hier.

C'est une nouvelle bataille juridique qui s'est engagée entre le MTC et les défendeurs. Dans son contreaffidavit, rédigé par Me Hunchun Gunesh, avoué, la mairie de Port-Louis précise avoir reçu, le vendredi 27 avril, une communication du ministère des Collectivités locales l'informant que le bail accordé au MTC (Concession de privilège) peut être résilié et que l'accord entre le ministère concerné et le MTC n'existe plus. La mairie de Port-Louis dit avoir reçu un avis du ministère du Logment et des Terres l'informant que ce ministère a repris tous ses droits sur ce terrain de l'État connu comme le Champ-de-Mars avec effet immédiat.

Pour la mairie de Port-Louis, le MTC "is at fault when it failed to obtain its licence from the GRA in a timely manner". La mairie de Port-Louis est d'avis que la juge en référé ne peut entretenir la demande du MTC. Elle veut que la demande du MTC soit rejetée. La mairie de Port-Louis a retenu les services de Me Raouf Gulbul, avocat.

Par ailleurs, la Gambling Regulatory Authority (GRA) a émis, hier, un communiqué, précisant qu'elle s'est abstenue de tout commentaire concernant l'affaire, vu que c'est devant un juge en Chambre de la Cour suprême depuis le 29 avril. "Cependant, à toute fin utile et pour éviter toutes confusions, la GRA respectueusement tient à informer le public qu'il n'y a aucune injonction ni ordre de la Cour suprême contre la GRA ou en faveur du MTC et de la MTCSL concernant le contrôle ou l'utilisation du Champ-de-Mars."