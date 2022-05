Congo-Kinshasa: Bukavu - Un forum pour une gestion responsable et licite de la chaine des minerais

L'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) tient, du 2 au 6 mai en format virtuel, son 15e forum sur la gestion responsable de la chaine des minerais.

A Bukavu (Sud Kivu), le Bureau d'étude scientifique et technique (BEST) sert de cadre d'échanges et de discussions sur la mise en œuvre du guide de l'OCDE.

Le Sud-Kivu est une région marquée par une intense activité minière et par des conflits armés. Ce guide sur l'exercice du devoir de diligence de l'OCDE est pertinent dans ce contexte. Il permettra de mettre en place un processus permettant de s'assurer que les opérateurs miniers se conforment au droit international mais aussi aux législations nationales pour combattre le commerce illicite de minerais.

Marline Babwine, chef de programme au sein de Best, explique :

" On a beaucoup de problèmes avec l'exploitation et la commercialisation de l'or. Parce que vous savez qu'avec l'or, on peut cacher, même une petite partie, dans la bouche, dans les habits et traverser les frontières avec ça, on a essayé avec le système de traçabilité de l'or à Luhihi (NDLR : dans le territoire de Kabare) mais ça n'a pas marché parce qu'il y a plusieurs cas de contrebandes, de fraude avec l'Or. "

Selon elle, le guide mis en œuvre va prendre cela en considération mais aussi il laisse plus d'ouverture aux gouvernements de faire des propositions, des initiatives pour tracer l'or.

Les autorités provinciales, les représentants de certains services étatiques ainsi que la société civile, prennent part à ces assises.

Avant la COVID-19, ce forum se passait en présentiel chaque année à Paris.