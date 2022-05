Togo: Lomé Fight Night 8 - Un titre UFK en jeu, un combat féminin annoncé

La 8e édition du Lomé Fight Night International aura lieu le 14 mai prochain dans la capitale togolaise. A quelques jours de cet évènement de boxe, les organisateurs ont annoncé les couleurs.

L'association togolaise de Muay Thaï et Pitbull Gym on dévoilé mercredi les contours de la nouvelle édition du Lomé Fight Night. La grande attraction sera la ceinture de l'UFK (Universal Fight King). Après son titre de Champion d'Afrique WBC conquis lors de la 7e édition, le Togolais Adams Zikpli alias Le loup, ira à la conquête de ce titre international majeur face au Brésilien Antonio César.

" L'Universal Fight King est une organisation mondiale dans le domaine du sport de combat. Et c'est un honneur pour le Togo d'abriter ce combat pour la première fois en Afrique de l'Ouest, et une chance pour notre athlète Zikpli d'aller chercher ce titre ", a précisé Henry Jallah, le promoteur de ce tournoi. En tout, 7 combats en Muay Thaï et MMA auront lieu au cours de cet évènement. Parmi les innovations de cette nouvelle édition, le combat féminin entre la Nigériane Juliet Chukwu et l'Ivoirienne Patrice Kevin Baï. Lomé Fight Night est une initiative du Pitbull Gym, qui est une salle de sport, qui promeut le fitness et le cross fit. Le promoteur de ce tournoi, veut par ce tournoi, promouvoir la boxe thaïlandaise et le MMA au Togo.