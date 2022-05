Sénégal: " Il ne faut pas réguler mais il faut plutôt trouver un consensus ", Basile Niane, Journalise-blogueur

" La liberté est synonyme d'une responsabilité ; donc il faut que les gens prennent conscience du danger qu'ils encourent en étant sur les réseaux sociaux. " C'est le journaliste-blogueur Basil Niane qui régit ainsi au débat sur la nécéssité d'une régulation de ces médias sociaux pour faire face aux nombreuses dérives déplorées par nombre de Sénégalais. Pour lui, il faut plutôt beaucoup plus d'encadrement et non pas réguler, en trouvant un consensus.

" Je pense qu'il ne faut pas réguler mais il faut plutôt trouver un consensus c'est-à-dire essayer de voir avec les acteurs comment mettre en place un cadre pour mieux encadrer les réseaux sociaux. Je parlerai beaucoup plus d'encadrement parce que la liberté d'expression est trop proche des réseaux sociaux et si on met une loi qui interdit certaines choses ; cela peut atteindre la liberté d'expression. Nonobstant, il faut savoir aujourd'hui que l'Etat du Sénégal, avec le Code sur la protection de la vie privée, dispose de lois qui peuvent, après une insulte ou une diffamation, permettre à tout citoyen de porter plainte. Il existe d'ailleurs une loi sur la cybercriminalité et sur la protection des données personnelles. D'ailleurs c'est un travail qui est fait par un juge et par la CDP (Commission de protection des données personnelles).

À l'heure actuelle, cette question revient à l'ordre du jour parce que ce qui se passe sur les réseaux sociaux, nous l'avons tous vu. C'est devenu quand-même un cancer même de la liberté d'expression. Liberté d'expression ne veut pas dire insulter une personne. Vous avez la possibilité de vous exprimer sans heurter la sensibilité de la personne. Cette liberté ne doit pas se résumer à des insultes, à des diffamations. Comme nous voyons avec la diffusion des audio et des vidéos sur internet. C'est devenu un four tout.

Cela est dû à deux choses pour moi : d'abord les jeunes sont conscients de la politique du pays, et chaque jeune a la possibilité de s'exprimer sur les réseaux sociaux à travers les différents réseaux. Maintenant, aller jusqu'à restreindre les réseaux sociaux serait trop faire. Mais il faut trouver un encadrement pour soutenir et aider ceux qui ne sont pas au diapason des réseaux sociaux mais aussi protéger ceux qui sont au niveau de cette plateforme.

Il faudrait une responsabilité accrue. La liberté est synonyme d'une responsabilité ; donc il faut que les gens prennent conscience du danger qu'ils encourent en étant sur les réseaux sociaux. Il faut aussi que les personnes qui ont la voix puissent parler à la jeunesse parce qu'en général ce sont les jeunes qui dérapent sur les plateformes. Et il y va aussi de la politique. Il faut réinventer la politique et ne pas mettre en avant cet aspect de guéguerre entre les acteurs qui peuvent vraiment nuire à l'instabilité sociale de notre pays. "