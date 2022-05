Afrique: Les retombées du " Projet Ville Santé Togo " de AIMES AFRIQUE partagées avec les participants

Publié le jeudi 5 mai 2022, par GabinhoOuverte depuis le Mardi 03 Mai dernier, la 9ème édition du Geneva Health Forum (GHF) ferme ses portes ce Jeudi dans la capitale suisse. Présent à ce rendez-vous du donner et du recevoir entre les praticiens de la médecine à travers le monde, venus de 80 pays à travers le monde, le Président Fondateur de l'ONG AIMES-AFRIQUE également Directeur général de SOS DOCTEUR TV, Dr Serge Michel Kodom, a pris la parole au cours des travaux ; et ceci, pour présenter aux 2000 participants, les résultats de la phase pilote du projet " VILLE SANTE AU TOGO " déployé dans plusieurs villages du pays.

De par ses explications, " il s'est agi de présenter les résultats de la mise en œuvre du pilote " PROJET VILLE SANTE AU TOGO ", projet qui s'articule autour du " concept ONE HEALTH AU TOGO qui a été implanté de Septembre 2018 à Août 2021 précisément ".

Il en ressort que le projet " Ville Santé Togo " est un projet inclusif qui met les milieux ruraux en contact avec les agents de développement. Aussi, le projet Ville Santé Togo s'est inspiré du concept de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), initié depuis 1986, qui veut que les acteurs locaux s'approprient les déterminants de la santé, les mettent en application pour créer un environnement où il fait bon vivre, où les habitants adoptent des comportements d'hygiène et de salubrité publique en prévention des maladies. Les villes ou villages santé se doivent d'inscrire prioritairement la préoccupation de santé au cœur de leurs actions de développement. Il est relevé que le projet était articulé autour de cinq composantes à savoir : les formations et le renforcement des capacités des acteurs de la santé y compris les médecins traditionnels, les missions médico-chirurgicales foraines gratuites, les campagnes de sensibilisation et de promotion de l'Education pour la santé sur les média ; la caravane Cinéma Santé Mobile : projection de messages de santé publique dans les villages et cantons et donc la mise en place de mutuelles de santé.

Des résultats partagés avec les participants à la 9ème édition du Geneva Health Forum, au total, près de 700 localités au Togo ont bénéficié du projet grâce à l'appui financier de la Coopération Allemande (BMZ), l'ong Aktion Pit Togo et du Ministère de la santé du Togo.

Durant les travaux, il a été question également de repenser le développement pour une meilleure santé. C'est un volet indispensable dans la mesure où diverses études ont montré qu'à l'origine des pandémies se situent également les contraintes sur le monde animal et végétal - comme la baisse de la biodiversité, la raréfaction des terres agricoles, l'industrialisation de l'agriculture et de l'élevage -. Egalement cite-t-on la pollution, comme responsable d'un nombre de plus en plus important de pathologies et de décès et enfin, le changement climatique, comme vecteur des contextes humanitaires toujours plus difficiles source des migrations qui mettent à mal l'Agriculture et les ressources en eau.

Pour rappel, le Geneva Health Forum (GHF) est une initiative de l'Université de Genève (UNIGE) pour explorer les enjeux de santé publique touchant l'ensemble de la planète, pandémies et destruction des écosystèmes notamment. Cette année, le thème principal était " Pandémie de Covid-19 et urgence environnementale : réinventer la santé globale à l'heure des changements mondiaux ", une occasion pour les praticiens de la santé de tirer les meilleurs enseignements de la crise du Covid-19 et mieux cerner l'impact de la dégradation de l'environnement sur la santé humaine.