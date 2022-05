Congo-Kinshasa: Un projet d'exploitation du pétrole divise en RDC

Le gouvernement de la RDC a lancé des appels d'offres pour l'exploitation de 16 blocs pétroliers sur les 32 que compte le pays.

Ces appels d'offres, qui vont du 28 au 29 juillet prochain, constituent la première phase concernant les 16 blocs dont 13 sur terre et trois en mer. Mais les Congolais sont déjà divisés sur l'exploitation de ces blocs dans les aires naturelles protégées comme le parc des Virunga dans l'est du pays.

Plusieurs sources affirment que certains blocs à exploiter se trouvent dans le parc national des Virunga, une zone naturelle protégée située dans la province du Nord-Kivu.

Le pays gagnerait plus en les exploitant qu'en les conservant non exploités : c'est ce qu'explique pourtant le député national Lucain Kasongo.

" Qu'est-ce qui est plus profitable à la République démocratique du Congo ? Est-ce que c'est la conservation de la nature dans son état ou bien on conserve la nature d'un côté et l'exploitation du pétrole de l'autre côté ? Aujourd'hui, en Afrique, les pays qui sont suffisamment avancés ne sont pas les pays qui exploitent le cuivre et le diamant. Ce sont les pays qui exploitent le pétrole" assure le député.

Une vision que rejette son collègue Jadot Kasereka Mangwengwe qui pense qu'il faudrait plutôt privilégier les populations qui vivent grâce à la présence du parc national des Virunga.

"Virunga c'est une entreprise qui emploie beaucoup de Congolais. Mais aussi, là où on exploite le pétrole, ça infecte la fertilité du sol. Certainement que ça va aller jusque dans les pâturages et ça va créer des problèmes. Quel va être le sort de tous ces gens qui travaillent dans Virunga parce que le parc c'est un patrimoine que nous devons protéger. Je pense qu'il faudrait qu'on en parle clairement" précise Jadot Kasereka Mangwengwe.

Une mise en garde

Certaines organisations de défense de l'environnement qui protestent contre ces appels d'offres recommandent au gouvernement d'exploiter d'autres opportunités, comme l'explique Jacques Sinzahera, coordonnateur du collectif Amka Congo.

"Le pays peut exploiter les minerais, peut exploiter le gaz méthane dans les lacs, des gisements d'or et autres. Mais quand-même qu'on préserve la nature ! Le gouvernement est d'abord incapable d'assurer la sécurité et ils veulent appeler une entreprise d'exploitation du pétrole" s'indigne t-il avant de poursuivre "quand on va détruire les champs des citoyens, la population du Nord-Kivu, la population de l'est du Congo va se mettre ensemble pour combattre ce projet-là qui vise à nuire au social des Congolais".

Nous avons tenté de joindre le ministère des Hydrocarbures pour obtenir plus d'information sur ces projets mais nous n'avons obtenu aucune réponse à nos questions.