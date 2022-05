Algérie: Touggourt / Mois du patrimoine - Valoriser le patrimoine culturel

Touggourt — La mise en valeur du riche patrimoine matériel et immatériel séculaire de la wilaya de Touggourt focalise les activités animées à travers les différentes communes de la wilaya dans le cadre de la célébration du mois du patrimoine (18 avril-18 mai), placé cette année sous le thème "Notre patrimoine immatériel : Identité et authenticité".

De nombreuses associations et acteurs locaux, dont l'Office du tourisme de la commune de Nezla, l'association de sauvegarde du ksar de Témacine, l'association "Irfania" pour la culture et les sciences et l'association "Riwak" pour la culture, se sont impliquées dans la commémoration de ce mois à travers des expositions d'arts plastiques, d'artisanat, de bijouterie traditionnelle, de manuscrits, de bibelots ainsi que exhibitions équestres et de Fantasia, mises sur pied à travers la wilaya, a indiqué le directeur local de la Culture, Salah Bouzidi.

Des représentations folkloriques ainsi que des concours de proverbes populaires et d'art culinaire traditionnel de la région de Oued-Righ, dont les plats de "Bendreg", "Hebbat" et couscous "Esrayer", ont été exposés au titre du programme de ce mois du patrimoine, en plus de l'organisation de visites aux sites archéologiques, et l'animation de conférences et de soirées culturelles.

Inauguré par les autorités de la wilaya, le programme commémoratif tend, selon M. Bouzidi, à mettre en exergue les potentialités culturelles et patrimoniales de cette région et leur transmission entre les générations, selon M. Bouzidi.

Et d'ajouter : le secteur local de la culture projette, avec le concours des acteurs culturels, de créer une base de données riches en informations et ressources liées aux us et coutumes locaux, dont l'artisanat.

La numérisation du legs culturel séculaire de la région, son transfert aux générations montantes via des supports multimédias modernes permettant la valorisation de ce patrimoine ancestral, s'insèrent également parmi les objectifs de la célébration du mois du patrimoine.

Le secteur envisage, entre-autres projets, de réaliser de nouvelles structures culturelles susceptibles de répondre aux attentes des acteurs culturels en matière de promotion de la création culturelle et artistique, a souligné M.Bouzidi.