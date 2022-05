Congo-Brazzaville: Gaetan Soltesz - " Nous déployons des solutions sur mesure aux besoins spécifiques des entreprises"

interview

Présente au Congo depuis deux ans, la société Silicone Connet que dirige Gaétan Soltesz est un nouvel opérateur télécom qui s'appuie sur un réseau de fibre optique de première qualité et une expertise solide et pluridisciplinaire. Elle propose des services essentiels tels qu'internet à très haut débit, interconnexion des entreprises, et la vente des capacités. Entretien.

Les Dépêches du Bassin du Congo (L.D.B.C.) : Comment se font les statistiques du besoin auquel la société Silicone Connect répond au Congo ?

Gaétan Soltesz (G.S.) : Sur Brazzaville, nous avons un réseau de 120 km de fibre optique métropolitaine qui nous permet d'aller raccorder les differents abonnés qui souhaitent souscrire à notre service. Silicone Connect s'adresse à un public exclusivement institutionnel, aux entreprises et également aux opérateurs des télécoms.

L.D.B.C.: De quelle manière évaluez-vous ce besoin ?

G.S.: Lorsque les opérateurs des télécoms et toutes les entreprises nous contactent, nous allons à leur rencontre. Pour les démarcheurs, nous leurs proposons un accès internet ou d'interconnectivité professionnel. Une fois que nous faisons la compréhension de leurs besoins, nous sommes alors capables de produire un cahier de charges pour leur connection. Suite à une étude de terrain, nous réalisons la connexion chez eux.

L.D.B.C.: Silicone a-t-elle apporté une innovation spéciale au Congo ?

G.S: l'innovation que Silicone connecte va apporter, c'est en modernisant l'outil de transmission de manière à multiplier par dix la capacité de ce réseau d'ici à la fin de cette année. C'est là qu'on poura dire que Silicone Connect est devenu un opérateur interessant pour nos premiers clients.

L.D.B.C.: Vous avez participé à la sixième édition du Salon des technologies de l'information et de l'innovation (Osiane) qui a eu lieu à Brazzaville, du 26 au 30 avril. Quel a été votre ressenti au sortir de cette activité ?

G.S.: Nous avons été très enthousiastes d'y participer. Nous avons répondu présent parce qu'on a cru au résultat que ce salon peut apporter. Comme toute autre entreprise installée dans le hall du palais des congrès, nous avons été à la conquête de nouvelles cibles et partenaires afin de produire davantage dans l'économe numérique.

L.D.B.C.: Un dernier mot ?

G.S: Silicone Connect, c'est le socle du numérique pour le Congo. Les autoroutes du numérique passent par la fibre optique, et Silicone Connect a des responsabilités de rendre possible l'interconnexion et la connectivité à internet au plus grand nombre, à des vitesses de plus en plus grandes et à des prix les plus attractifs pour tous les Congolais.