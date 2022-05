Angola: Le pays met en œuvre un plan de lecture des auteurs de la CPLP

Luanda — La ministre angolaise de l'éducation, Luísa Grilo, a déclaré jeudi, à Luanda, que le pays mettait en œuvre le premier Plan national de lecture, qui inclut les auteurs de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP).

Selon la dirigeante, compte tenu de la mobilité des citoyens des États membres, ce ne serait pas trop si les auteurs indispensables à la connaissance commune des étudiants de la communauté étaient définis, pour permettre la connaissance de l'autre, afin de resserrer les liens entre les peuples frères.

Luísa Grilo s'exprimait lors de la célébration de la Journée de la langue portugaise, célébrée ce jeudi 5 mai, créée en 2009 par résolution de la XIVe réunion ordinaire du Conseil des ministres de la CPLP et instituée par l'UNESCO en 2019, en tant que Journée mondiale, langue la première au monde à avoir une date officielle reconnue par l'organisme de l'ONU.

La responsable a déclaré que depuis trois ans, le 5 mai est célébré dans les écoles angolaises avec différentes activités, telles que le concours de la meilleure écriture, car l'importance de la maîtrise de la langue écrite est reconnue, car il est noté que moins est lis.

Pour sa part, le ministre angolais des Relations extérieures, Téte António, a estimé que la langue portugaise était d'importance internationale pour la construction d'une communauté où tous les membres sont des auteurs à part entière pour le développement des États.

Le secrétaire de la CPLP, Zacarias Albano da Costa, a déclaré que la proclamation par l'UNESCO de la Journée de la langue portugaise est une réussite pour tous les peuples de langue portugaise, qui se situe entre le quatrième et le cinquième plus parlé au monde et est utilisée dans plus de 30 organisations internationales.

Dans un message, le directeur général de l'UNESCO déclare que la langue portugaise est un outil important de coopération et d'échange qui traverse les continents et les cultures, avec plus de 265 millions de locuteurs.

La Journée de la langue portugaise a donné naissance à la Semaine de la langue portugaise qui se déroulera jusqu'au 11 mai sous le thème " Culture, langue, économie, science et innovation pour le développement ".