Congo-Brazzaville: Football des Congolais de l'étranger - Henock Inonga Baka et Jonathan Bolingi se distinguent

Ancien défenseur central de Renaissance du Congo et du Daring Club Motema Pembe (DCMP) de Kinshasa, Henock Inonga Baka, alias " Varane ", s'est bien adapté au football tanzanien où il évolue depuis le début de la saison au FC Simba SC. Jonathan Bolingi, pour sa part, relance sa carrière en Thaïlande après ses déboires en Belgique, en Turquie et en Suisse.

Le club d'Henock Inonga Baka vient d'être débarqué en quarts de finale de la Coupe de la Confédération par Orlando Pirates, aux tirs au but, après un égalité d'un but partout sur les deux matches. Simba l'avait emporté à domicile à Dar Es Salam par un but à zéro, avant de courber l'échine à Johannesburg par la même marque. Le défenseur international congolais a été impérial au cours de ces deux rencontres.

Sa prestation au championnat local et dans des matches internationaux de Simba lui a valu une distinction. Henock Inonga Baka a été élu " joueur du mois ", en avril dernier, sur la base du vote des supporters du club. L'ancien du DCMP, depuis son arrivée en Tanzanie, a réussi à s'imposer, étant aujourd'hui l'un des meilleurs arrières centraux du championnat, avec ses qualités de bon jeu de tête, lecture de jeu et anticipation, intelligence tactique, et de belle relance de jeu. Simba est actuellement deuxième au classement de la D1 tanzanienne avec 53 points, derrière Young Africans (53 points).

Pour sa part, Jonathan Bolingi vient d'être sacré champion de Thaïlande depuis le 4 mai avec son club. Burinam Utd a fini la saison avec 62 points à son compteur, en dépit de la défaite (un but à deux) face à Suphanburi en 30e et dernière journée du championnat. Buteur lors de ce revers de son équipe, Jonathan Bolingi - arrivé au Thaïlande au mercato d'hiver dernier- a fini la saison avec 12 buts toutes compétitions confondues.

Ancien champion du Congo avec Mazembe en 2014 et 2016, vainqueur de la Ligue des champions en 2015 et de la Coupe de la Confédération ainsi que de la super coupe d'Afrique et du Championnat d'Afrique des nations au Rwanda en 2016, Jonathan garnit une fois de plus son palmarès avec ce sacre dans ce pays d'Asie du sud-est.