Congo-Kinshasa: Election du gouverneur au Kasaï-Oriental - L'ECC invite les candidats à accepter le verdict des urnes

L'Eglise du Christ au Congo (ECC) appelle les candidats gouverneurs à l'acceptation des résultats de vote de ce vendredi 6 mai.

" Aux candidats gouverneurs, nous disons, on va aux élections pour gagner, mais le contraire est possible. Tout en vous souhaitant bonne chance, nous vous invitons à accepter les résultats des urnes parce qu'il y aura qu'un seul gagnant ", a déclaré le coordonnateur de la Commission justice, Paix et sauvegarde de la création à la présidence provinciale de l'ECC/Kasaï-Oriental, Louis Kabeya, au cours de la réunion du staff tenu au siège de l'ECC.

Il a également invité la population d'être calme. "A la population Est Kasaïenne, d'accompagner l'heureux élu par rapport à la réussite de son mandat", a affirmé le Coordonnateur de la Commission justice, Paix et sauvegarde de la création de l'ECC/Kasaï-Oriental.

" Aux honorables députés provinciaux, d'user plus de la sagesse en opérant un choix judicieux, et faites la volonté du peuple, et faites la volonté du peuple. Nous donner un gouverneur à la hauteur de relever les défis majeurs de notre province. Et donc le sort de notre province repose sur vous ", a-t-il poursuivi.

Louis Kabeya a par ailleurs demandé a celui qui serait élu gouverneur de " ne pas chercher d'excuses par rapport au temps de son mandat, car il connait combien de temps qui lui reste. "