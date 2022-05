Congo-Brazzaville: Littérature - L'appel à manuscrits ouvert pour la 10e journée

Dans le cadre de la 10e édition de la Journée du manuscrit francophone qui se tiendra le 24 octobre, l'appel à manuscrits est ouvert jusqu'au 30 septembre aux auteurs des pays francophones.

Inspirée par la fête de la musique qui permet à tous les musiciens de jouer, la Journée du manuscrit francophone permet à tous les auteurs francophones de publier gratuitement leur livre, de décrocher un contrat d'édition, une diffusion gratuite de leur livre en librairie et de tenter de remporter le grand prix du jury ou l'un des sept prix littéraires. Sur le plan international, cette journée compte désormais sur son compte Facebook plus d'un million d'abonnés et reçoit aussi le soutien de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture ainsi que du syndicat national de l'édition.

Fondée en 2013 par les Editions du Net et Actualité en France, l'événement a permis de publier, en neuf ans, plus de trois mille livres des auteurs de plus de trente-cinq nationalités différentes, plus de quatre cent cinquante mille exemplaires ont été vendus, mais surtout de nombreux auteurs ont trouvé un éditeur. Aujourd'hui les nouvelles technologies de l'édition et de la diffusion permettent de mettre à la portée de tous, grâce à l'internet, l'édition d'un livre et sa diffusion, aussi bien en format papier que numérique.

En effet, l'édition de livre dévient facile, immédiate et gratuite, avec une diffusion mondiale sur tous les sites et dans toutes les librairies du monde francophone. Les livres sont enfin disponibles en format papier, partout dans le monde, grâce à l'impression à la demande. " Parce que nous pensons que pouvoir publier un livre est un droit pour un auteur. Parce qu'éditer ses auteurs un devoir pour une culture. Pour défendre la diversité culturelle, pour diffuser la pensée et la connaissance ", ont indiqué les organisateurs.

Les lauréats recevront vingt exemplaires de leurs livres destinés à la presse, avec une publication d'un extrait de chaque livre sur le site actualité et d'une promotion sur les réseaux sociaux. Le lauréat du grand prix du jury bénéficiera par contre d'un contrat d'édition de dix mille euros ou d'un chèque de trois mille cinq cents euros.

A ce titre, les lauréats vont percevoir 40% de leurs droits sur les ventes directes et 10% sur celles opérées en librairie. Par ailleurs, tous les livres seront publiés le 24 octobre 2022, lors de la Journée du manuscrit francophone, où le jury attribuera aux lauréats sept prix littéraires dans différentes catégories, à savoir nouvelles, roman, essai, témoignage, poésie, science-fiction et savoir. Selon le communiqué des organisateurs, tous les auteurs ont jusqu'au 30 septembre pour déposer leurs manuscrits sur le site de l'événement.