Cote d'Ivoire: Éducation nationale - Le cri du cœur de Mariatou Koné

La ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, Pr Mariatou Koné, n'est pas du tout fière des résultats nationaux du programme d'analyse des systèmes éducatifs de la Confemen (Pasec) 2019. Elle a exprimé son mécontentement, mercredi 4 mai 2022 à son cabinet à Abidjan-Plateau lors de l'atelier de restitution desdits résultats.

Le 2e rapport du Pasec 2019 classe la Côte d'Ivoire, à l'avant-dernière place sur un total de 14 pays évalués, dont la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Burkina Faso, le Burundi, le Cameroun, le Congo Brazzaville, le Niger, le Sénégal, le Tchad, le Togo, le Mali, le Gabon, Madagascar et la République démocratique du Congo. De ce rapport, il ressort ceci : en langue dont la moyenne est fixée à 537 points, la Côte d'Ivoire n'a obtenu que 516,6 soit la plus petite valeur des 14 pays participants. Lecture : 82,8% des élèves sont incapables de lire plus de 20 lettres de l'alphabet en 1 minute. 59,3% des élèves en fin de cycle primaire n'ont pas la compétence en matière de lecture. En Mathématiques : la moyenne internationale Pasec est de 544,5 or la Côte d'Ivoire n'a obtenu que 522,4. Et 58,8% des élèves du primaire en Côte d'Ivoire ne parviennent pas à compter jusqu'à 60.

Ces différents résultats obtenus ont mis en colère la ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, Mariatou Koné. " Il y a de nombreux défis à relever. Les résultats en mathématique et en lecture sont en dessous du seuil normal. C'est dommage ", s'est-elle écriée. Et de lancer un appel à toute la communauté éducative afin de se mettre au travail pour améliorer ces résultats qui n'honorent pas la Côte d'Ivoire. Pour obtenir de bons résultats, tout le système éducatif doit s'impliquer pour un changement à tous les niveaux. C'est pourquoi, elle estime que les états généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation (Egena) doivent être une boussole pour permettre à la Côte d'Ivoire d'obtenir de meilleurs résultats lors du Pasec 2024. " Agissons vite pour la Côte d'Ivoire et les enfants de notre pays. Nous avons vocation à être leader. Il faut un changement de comportement à tous les niveaux. Je voudrais interpeller tous les directeurs à se mettre au travail. Agissons maintenant pour une Côte d'Ivoire de qualité ", a lancé la première responsable de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation.

Les pistes d'actions:

Pour améliorer les résultats, l'atelier a pour sa part proposé des pistes d'actions. Il s'agit d'améliorer l'accès et l'équité du système éducatif en poursuivant la construction des salles du préscolaire dans chaque école publique. En plus, il faut développer des programmes scolaires de qualité et favoriser le développement de la petite enfance. Aussi, l'atelier a proposé de mettre en place une politique efficace d'encadrement pédagogique des enseignants et enfin améliorer le climat scolaire par l'instauration d'un mécanisme de veille et un cadre de dialogue en vue de lutter efficacement contre les grèves en milieu scolaire. Toutefois, une bonne note est à signaler. Parmi les quatorze pays, la Côte d'Ivoire a la meilleure performance en matière d'enseignants. Kauphy Joseph François Désiré, responsable national du Pasec a appelé à une implication collective. Il faut souligner que lors du deuxième rapport du Pasec 2019, 90 écoles du CP2 (1400 élèves), 180 écoles du CM2 (4500 élèves), 974 enseignants, et 180 directeurs d'écoles ont été visités.