Cote d'Ivoire: Fédération ivoirienne de football - Idriss Diallo prend fonction

La cérémonie de passation des charges entre le Conor et le nouveau comité exécutif a eu lieu hier.

Elu le 23 avril dernier à l'issue de l'assemblée générale élective qui s'est tenue à Yamoussoukro, Idriss Diallo a pris officiellement fonction, hier, à la Maison de verre de Treichville. La cérémonie officielle de passation des charges a eu lieu dans la cour de la Fif, en présence de plusieurs acteurs du football ivoirien. Trois allocutions ont marqué cette cérémonie.

On retiendra surtout celle du nouveau président qui, dans un langage franc et direct, s'est adressé à l'ensemble des acteurs du football ivoirien et aux Ivoiriens. Idriss Diallo se veut pragmatique. Il a invité la famille du football ivoirien à oublier les péripéties qui ont marqué les élections. Il a ensuite félicité le Comité de normalisation qui a organisé des élections démocratiques et transparentes à l'issue desquelles il a été élu. Il a ensuite déclaré que son élection à la tête de la Fif n'est pas une victoire personnelle mais celle du football ivoirien. "Mon élection consacre la victoire du football ivoirien qui sort grandi. Je mesure la responsabilité qui m'attend. Je serai le président de tous et je ferai tout pour rassembler les acteurs autour du football ivoirien. Il n' y a plus de place pour la division ", a-t-il déclaré.

Idriss: "Jugez-moi sur mes actes":

Le rassemblement de tous les acteurs étant au cœur de son projet, le nouveau président de la Fif a demandé aux acteurs d'éviter les préjugés et de le juger sur ses actions. " J'entends des personnes dire qu'avec mon élection, c'est Me Roger Ouégnin qui va diriger la Fif. Il faut éviter ce genre de pensées. Soyons positifs et respectons-nous. Jugez-moi sur mes actes. Notre dream team sera à la tâche ", a déclaré le nouveau président de la Fif. Avant Idriss Diallo, le représentant du ministre, Bertin Koffi (Dg des Sports), a, lui, insisté sur le fait qu'il faut définitivement tourner la page de la belligérance au sein de la Fif pour se mettre au travail. Il a, par ailleurs, réaffirmé la volonté du ministère d'accompagner le nouveau comité exécutif. Quant à la présidente du Conor, elle a dit sa joie d'avoir accompli sa mission qui a débuté depuis janvier 2020. Elle a également présenté le bilan et fait des recommandations au nouveau comité exécutif. " Le football ivoirien doit résolument changer de visage. Avant de vous passer le brassard de capitaine, sachez qu'il y a d'importants défis à relever ", a-t-elle déclaré. Outre les représentants du ministère des Sports, Jacques Anouma, conseiller spécial du président de la Caf, était présent à cette cérémonie