Cote d'Ivoire: Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody - Plus de 400 étudiants du département d'Histoire prêts à l'emploi

Le parrain de la cérémonie, Pr Yao Kouassi Bertin, directeur exécutif de l'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly, a saisi cette aubaine pour prodiguer des conseils à ses filleuls.

Ils sont au total 432. Des étudiants du département d'Histoire de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody (Abidjan), au titre de l'année académique 2020-2021 ont reçu leurs diplômes le jeudi 5 mai 2022 après leur formation de Licence et de Master II. La cérémonie de remise des parchemins s'est déroulée en présence de parents, amis, enseignants-chercheurs et notamment du Professeur Yao Kouassi Bertin, directeur exécutif de l'Institut national de formation politique Amadou Gon Coulibaly et parrain de ladite cérémonie de graduation.

Pr Yao Kouassi Bertin a mis cette occasion à profit pour prodiguer de sages conseils à ses filleuls. " C'est le début d'une autre aventure. Certains étudiants poursuivront leurs études et d'autres par contre s'intéresseront au monde professionnel qui est une vie dans laquelle ils vont faire valoir leurs acquis. La formation que vous avez reçue peut vous permettre de rentrer dans tous les secteurs d'activités. Mais il suffit de vous donner les moyens de vous perfectionner en ayant des objectifs bien précis ", leur a-t-il dit.

Quant au chef du département d'Histoire, Paré Moussa, a justifié que la rencontre s'inscrit dans le cadre de la célébration de l'excellence qui se veut désormais une tradition, en dépit des difficultés auxquelles le département est confronté. Il a assuré que le corps enseignant se battra pour relever le défi, celui de terminer les cours de l'année 2021-2022 en juin 2022 comme l'e souhaite le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. D'ailleurs, il a fait savoir, séance tenante que, 60% des cours du second semestre de l'année académique 2021-2022 ont été déjà exécutés. " Le 10 mai, démarreront les soutenances de Master 2 ", a-t-il ajouté. Une transition pour lui d'appeler les autorités compétentes à l'aide pour y arriver. Notamment un appui pour l'équipement en matériel informatique, la dotation d'une connexion internet et de matériel de climatisation. lLa graduation a concerné 139 étudiants de Master 2 des métiers de l'enseignement et de Master de gestion du patrimoine ainsi que de 293 autres de la Licence.