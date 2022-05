Cote d'Ivoire: Économie sociale et solidaire - Des agents du ministère de la Solidarité renforcent leur capacité

"L'Économie sociale et solidaire (Ess) est un concept qui promeut des valeurs et des principes centrés sur les besoins des individus et de leur communauté. Elle fait appel aux entreprises et aux organisations et cherche à concilier la réussite économique avec l'équité et la justice sociale", c'est en substance, la déclaration faite par Myss Belmonde Dogo, à l'ouverture du séminaire de formation initié en collaboration avec le cabinet Deloitte le jeudi 05 mai 2022, à Abidjan à l'intention des agents du ministère de la Solidarité et de la lutte contre la Pauvreté. L'objectif de cette formation est de permettre aux travailleurs de disposer des acquis pour la mise en place institutionnelle et le pilotage de l'économie sociale et solidaire en Côte d'Ivoire.

"Il est important de renforcer les capacités des personnes présentes à la formation afin qu'ils aient les outils nécessaires pour mieux adresser les questions liées à la solidarité et lutte contre la pauvreté ", a précisé la ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté, en procédant à l'ouverture de la session. Et de préciser que la reconnaissance de l'économie sociale et solidaire reste donc l'un des plus importants défis à relever dans plusieurs États, plus particulièrement en Côte d'Ivoire où la notion d'économie sociale et solidaire est très peu connue par les concepteurs de stratégies de développement.

L'appel de Myss Belmonde Dogo à ses collaborateurs:

" En Côte d'Ivoire, nous disposons de plusieurs organisations, coopératives et associations notamment les associations villageoises d'épargne et de crédit (Avec) qui entrent dans le cadre des actions de l'économie sociale et solidaire, mais nous n'avons pas encore l'ancrage institutionnel qui permet de mieux structurer ce concept à l'instar de certains pays de la Sous-région et de l'occident ", a relevé Myss Belmonde Dogo tout en expliquant l'intérêt de ce séminaire de formation. Ainsi, le ministre a appelé ses collaborateurs à profiter de cette séance de formation dans le but de cerner les concepts clés de l'Économie sociale et solidaire et de mieux les aborder.

Dans la mise en œuvre du projet d'Économie sociale et solidaire en Côte d'Ivoire, le ministère de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté bénéficie de l'expertise du Cabinet Deloitte. Pour Marc Wabi, Directeur général de ce cabinet de formation, ce séminaire de formation revêt d'une importance capitale, car il permettra aux parties prenantes de réfléchir sur des pistes d'initiatives et de projets dans le cadre de l'économie sociale et solidaire. Et ce, en vue de créer un nouvel écosystème de solidarité et de lutte contre la pauvreté au profit des populations.