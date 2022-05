Cote d'Ivoire: Santé/Incarcération des deux agents de santé - La coalition des syndicats de la santé demande la clémence de l'Etat

La coalition des syndicats de la santé (Coalisanté) à travers son porte-parole Koulai Mangni Valentin a animé une conférence de presse le mercredi 4 mai 2022, à son siège sis à Yopougon Selmer Rue des Princesses. Et ce, pour solliciter la clémence de l'Etat à assouplir les lourdes sanctions infligées à leurs camarades.

Selon lui, il s'agit, à travers cette rencontre, d'appeler les autorités compétentes, notamment judiciaires et sanitaires pour une dilution des lourdes sanctions à l'endroit de leur camarade agents de santé au Chr d'Abobo. " Nous sollicitons auprès des autorités judiciaires et Sanitaires pour une dilution des lourdes sanctions infligées à nos camarades " a-t-il invité

Il a également lancé un appel à tous les agents de santé afin de valoriser leur image. Tout en cultivant l'excellence pour être de parfait collaborateur et de véritables responsables dans les services publics et surtout la nécessité de veiller au respect scrupuleux des normes, directives et protocole régissant la prise en charge des populations. Koulai Mangni a saisi de l'occasion pour lever un coin de voile sur quelques problèmes que rencontre cette corporation de métier. Il s'agit entre autres de l'état de payement de la prime covid-19 aux agents de santé fonctionnaires et contractuels et ceux en service dans les ministères, de l'état d'avancement du processus de mise en situation de l'Ordre des Infirmiers et Infirmières de Côte-d'Ivoire, d'affectation définitive de la promotion 17-20 de l'Infas, et la question de la trêve sociale etc. Concernant la prime, le conférencier a indiqué que le processus de payement de la prime covid-19 est en cours et continue jusqu'à la fin de la pandémie comme a signifié par le Premier Ministre Feu Ahmadou Gon Coulibaly. Toutefois, il invite tous les agents concernés par la question d'omission de faire parvenir leur liste très rapidement.

Poursuivant, le porte-parole a salué et félicité le ministre de la santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle Pierre Dimba qui ne ménage aucun effort pour assurer la performance et la qualité du plateau technique dans les hôpitaux " Nous félicitons le Ministre Pierre Dimba qui du fait de sa volonté manifeste de redonner sens et vie pour un système de Santé robuste en faveur de la prise en charge qualitative des populations s'active sans cesse à répondre aux besoins de ses collaborateurs que nous sommes et des populations " s'est-il réjouit.