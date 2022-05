Afrique: ES Sétif / Sofiane Khedaïria - " Al Ahly est un géant "

Le gardien de but de l'ES Sétif, Sofiane Khedaïria va disputer ce samedi 7 mai, la demi-finale aller de la Ligue des Champions d'Afrique contre Al Ahly. L'Algérien s'est donc prononcé sur son futur adversaire, dans une interview accordée au média Football365 Afrique.

Auteur de belles prestations tout au long de cette campagne africaine avec l'ES Sétif, le portier algérien ne compte guère s'arrêter là. Khedaïria voudrait faire de même en demi-finale, contre le double tenant du titre Al Ahly. Un adversaire qu'il qualifie de " géant " mais pas imbattable.

" C'est un géant. Une équipe avec une réputation exceptionnelle sur le continent africain. Je les ai suivis depuis le début de la compétition. En poules, ils étaient assez moyens, mais j'ai vu qu'ils étaient montés en puissance à partir des tours à élimination directe. Je pense qu'ils ont un savoir-faire et qu'ils vont aller crescendo. Ce ne sera pas facile mais nous aussi nous avons des arguments et on va jouer sans aucun complexe... Je connais certains de leurs joueurs, je pense en particulier à Aliou Dieng, le milieu malien que j'ai vu jouer avec le MC Alger.

Ce ne sera pas un match facile, mais on va tout donner. Al Ahly reste un cran au-dessus de l'Espérance à mon sens ", a-t-il déclaré avant de se prononcer également sur Mohamed El Shenawy, portier égyptien d'Al Ahly. " Il a tout : la taille, la sûreté sur sa ligne et dans ses sorties. Il aurait facilement pu faire une carrière en Europe, mais j'imagine qu'il est bien dans son contexte. Il a aussi un vrai leadership sur son équipe. C'est un des grands gardiens du continent ", a-t-il avoué. En rappel, Al Ahly recevra l'ESS, samedi 07 mai au stade Al Salam à 19h GMT, tandis que le match retour est programmé pour le samedi 14 mai au stade 5 juillet, à Alger, à la même heure.