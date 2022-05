Congo-Brazzaville: Durquap - Le budget 2022 fixé à plus de dix-huit milliards FCFA

Le comité de pilotage (Copil) du projet de Développement urbain et de restructuration des quartiers précaires (Durquap) a adopté, le 5 mai à Brazzaville, à l'issue de sa sixième session, le budget de l'exercice 2022. Le montant retenu s'élève à 18 134 075 256 milliards FCFA.

Outre le Plan de travail et budget annuel (PTBA) 2022, plusieurs autres documents ont été aussi adoptés. En effet, le budget permettra la réalisation de quarante-cinq activités d'ici à la date de sa clôture (30 juin). En vue d'achever les travaux en cours d'exécution à Brazzaville et Pointe- Noire qui risquent d'aller au-delà de la date de clôture, une prolongation de quatre mois a été sollicitée par la coordination. Le budget en rapport avec cette prolongation est estimé à 610 486 224 FCFA.

Pour le coordonnateur du projet Durquap, Alain Alfred Eléli, cette sixième session a permis à toutes les parties prenantes d'examiner et d'adopter le PTBA 2022. Le point sur l'extension du projet a également été au cœur des échanges. " Le projet va se clôturer le 30 juin 2022. Nous sommes en négociation avec la Banque mondiale en sa qualité de partenaire technique et financier pour obtenir une extension de trois à quatre mois en vue d'achever la totalité des activités et clôturer à bien le projet ", a expliqué Alain Alfred Eléli.

Il a également fait savoir que le gouvernement est en pourparlers avec la Banque mondiale pour un éventuel Durquap 2 pour intégrer les activités du Durquap1 et du Projet eau, électricité et développement urbain (Peedu).

Conscient du fait que la première phase du projet touchera à sa fin en juin prochain, Ferdinand Sosthène Likouka, président du Copil, a signifié que les négociations avec la Banque mondiale pour l'extension de celui-ci ont déjà été entamées. " ... Notre volonté est de redécoller à nouveau avec un Durquap 2. Le nom du projet ne sera peut-être plus le même car il s'agira là d'une continuité en jumelage du Durquap actuel et l'ancien Peedu ", a-t-il déclaré.

Lors de cette séance de travail, il s'agissait pour les participants d'examiner le rappel des orientations Copil, octobre 2021 ; le rapport d'activités annuelles 2021 ; la présentation du Plan de passation des marchés allant de janvier 2021 à juin 2022 ; la présentation de la note de synthèse sur les activités des plans d'actions de réinstallation ; la présentation des activités parcourues dans la période d'extension (18 mai 2021 au 30 juin 2022).

Cette sixième session a réuni les représentants des ministères de l'Aménagement, du Plan, des Finances, de la Construction, des Affaires foncières, des mairies de Brazzaville et Pointe-Noire et des membres du comité de pilotage du Durquap.

Pour rappel, le Durquap est un projet de restructuration des quartiers précaires cogéré par le gouvernement et la Banque mondiale. Il est financé par un prêt de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement à hauteur de 44,304 milliards F CFA. Le projet a été mis en vigueur depuis le 7 avril 2017 et devait se clôturer le 18 mai 2018. Il a connu une extension depuis le 19 mai 2021 pour être enfin clôturé le 30 juin prochain.