Congo-Brazzaville: Festival Dol'En scène - Rendez-vous en juin à Dolisie

Organisée par l'espace Tiné, la deuxième édition de la biennale des petites formes théâtrales " Dol'En scène " se déroulera du 18 au 24 juin à Dolisie, chef-lieu du département du Niari. En marge de l'événement qui avance à grands pas, Abdon Fortuné Koumbha, directeur du festival et responsable de l'espace Tiné, a animé une conférence de presse le 3 mai, à l'Institut français du Congo (IFC) de Brazzaville, en vue de présenter sa programmation.

Le temps d'une semaine, Dolisie se transformera en capitale congolaise des petites formes théâtrales, non pas dans la durée mais dans des spectacles n'excédant pas trois interprètes. Cette année, le thème retenu est " La place de la femme dans la création artistique contemporaine en Afrique et dans le monde ". Pour Abdon Fortuné Koumbha dit Kaf, cette thématique est une manière de mettre en valeur la création féminine, soit un texte écrit par une femme, soit la mise scène assurée par elle ou encore la distribution sur scène effectuée entièrement par des femmes.

La deuxième édition de Dol'En scène prévoit plusieurs activités autour du théâtre, du conte, de la musique et de la littérature. Comme pièces de théâtre au programme, on retrouvera " Comme l'oiseau " de la compagnie Otep et " Guyane, mille Guyanes " de la compagnie Zoulou Yanayan de Guyane ; " Au fil des pages " par la compagnie Punta Negra de France et " Mitoro Dongo " de la compagnie Ariar Théâtre de Mayotte.

Il y aura, en outre, " Je déteste le théâtre " de la compagnie Ngoti du Cameroun ; " Variation en colère " de la troupe Attaquants théâtre et " À la guerre comme à la game boy " par Tarmac des auteurs de Kinshasa, de la République démocratique du Congo ; " Bongolatrices " par Mapend'o Culture de Kinshasa et la Dolce compagnie de Suisse. Et du côté du Congo, pays hôte, le public aura droit à " Long courrier " par la compagnie Gare aux pieds nus de Brazzaville, " Sandra " et " Rhapsodie " par l'espace Tiné de Dolisie.

En danse, il est prévu " Rédemption " qui sera déployée par la compagnie Nge ni mey et en musique, seront au programme Les mamans du Congo, Oupta, Liz Babindamana, La Pie d'or et Cilia Jules. A côté de cela, il est également prévu des moments d'échange et de partage ; des séances de lecture de textes d'autrices et auteurs contemporains ; ainsi que deux ateliers de formation en mise en scène et en écriture qui seront animées par le Burkinabé Hassane Kouyaté, invité d'honneur de cette deuxième édition de Dol'En scène et directeur du festival Les francophonies, des écritures à la scène-Limoges, et par la martiniquaise Gaël Octavia.

Au terme des échanges, Abdon Fortuné Koumbha a invité tous les Congolais à participer au festival. " Certes que le festival se déroule à Dolisie, ça reste le Congo et nous avons la chance d'avoir une route praticable. Les gens peuvent partir des autres départements du pays pour venir y assister, surtout que les spectacles sont gratuits et qu'ils ont lieu dans une période de vacances. Une manière aussi de découvrir la ville de Dolisie qui petit à petit reprend son caractère culturel ", a-t-il lancé.

Notons qu'après Dolisie, en partenariat avec l'espace Tiné, l'IFC de Brazzaville accueillera, du 24 au 29 juin, trois spectacles programmés dans le cadre du festival.