Congo-Brazzaville: L'art et la manière - Amitiés féminines

Recherche d'un alter ego émotionnel, l'amitié entre femmes est aussi celle qui demande le plus d'ancrage personnel. Si les femmes sont des créatures sensibles, elles sont aussi celles qui manquent le plus de confiance en elles, quitte à basculer facilement du côté opposé de la bienveillance.

Deux femmes mises ensemble et qui s'entendent (vraiment), sont capables du meilleur comme du pire. Ensemble, elles refont le monde idéalement ou de façon très concrète. Malheureusement, l'action n'est pas ce qui attire une femme vers une autre, contrairement aux amitiés masculines. Une femme se liera d'amitié avec une femme, parmi tant d'autres, si elle trouve en elle un miroir émotionnel. Quelqu'un qui la comprend, la soutient et qui lui donne des conseils...

Là où une femme se confiera longuement à son conjoint pour évacuer le stress et la frustration d'une longue journée ou d'une situation particulière, elle ponctuera ses propos de la question " Tu comprends ? " qui est une véritable main tendue émotionnelle ; et lui répondra de bonne volonté : " Oui, je comprends, bébé " en n'ayant écouté qu'à moitié.

Là où le regard de l'homme et ses propositions de solutions restent simples, logiques et cérébrales, la femme se noie entre émotions, impressions et ressentiments et, face à tous ces messages volontiers contradictoires, l'homme se perd. Il ne comprend pas ces " complications ", il ne comprend pas la femme. Il n'y a qu'une femme pour comprendre une femme ; tout l'intérêt d'avoir une amie.

Là encore la question est de savoir qui on appelle " amie ". Cette dernière porte-t-elle un masque ou non ? Peut-on vraiment le savoir ?... Ayant peu confiance en elle et toujours dans la recherche d'un idéal, la femme peut facilement, consciemment ou inconsciemment, se mettre en compétition avec son amie.

L'amitié entre femmes est et demeure saine, comme dans toute relation, dans une bonne communication et en déterminant dès le départ ce qui conduit à cette amitié, ce qu'on y apporte et les limites qu'on se doit mutuellement de ne pas franchir. Les relations les plus simples sont parfois les plus durables, et celles qui sont les plus intenses demandent un bon ancrage personnel.