Congo-Brazzaville: Musique - L'heure a sonné pour Hendry Massamba

Vainqueur du Primus Vogby Tour, Hendry Massamba semble promis à un bel avenir. Retour sur l'heure de gloire du jeune artiste ponténégrin au stade Tata Loboko.

Il était, à la veille d'un nouveau jour, au cimetière de Ngoyo-ex péage. il avait désherbé la tombe de Karla, son enfant décédée à l'âge de sept mois seulement, et s'était recueilli devant. C'était à la veille d'un nouveau jour, d'un grand jour, comme pour ressusciter un bonheur disparu. Le grand jour est un grand soir, au stade Tata Loboko. Hendry Massamba joue sa finale. Un micro, une guitare, une bande son et un seul mot d'ordre : gagner, pour Karla ! Hendry a le cœur à tout donner. Pour elle, pour le public, pour repartir de l'avant et se reconstruire. La finale est celle du Primus Vogby Tour et il y a du lourd sur la scène comme Berléa Bilem dont on s'étonne de la présence dans un concours réservé aux jeunes talents, elle qui figure parmi les chanteuses les plus talentueuses du Congo.

Hendry n'a que 24 ans. Pour autant, la scène, il la connaît mais surtout en tant que percussionniste ou même batteur, il a même dépassé les frontières : République démocratique du Congo, Gabon, Côte d'Ivoire. Et puis, au fil du temps, il est devenu auteur, compositeur et arrangeur de ses propres chansons. Alors il ne tremble pas. Dans ce grand soir du grand jour, c'est peut-être maintenant que son heure sonne. Un premier titre, " Ma nsona ", qu'il avoue être sa chanson fétiche, puis un mash-up, une chanson créée à partir de plusieurs chansons, où il mêle " Ancien combattant " de Zao pour enchaîner avec " N'sangu ya za kopa " d'Antoine Moudanda et finir avec " Soulard " du même Zao. Et ça fait mouche ! Le public est conquis, les jurés aussi. En ce samedi 16 avril, un talent vient d'éclore. Hendry s'adjuge la plus haute marche du podium, laissant derrière lui Berléa Bilem et Prestie Richie. Et Karla de reposer en paix.

Hendry sait que l'avenir est toujours incertain, le succès parfois éphémère. Le Primus Vogby Tour vient de le récompenser d'un million de francs CFA alors, au prix de victoire, Hendry s'achète un terrain, là-bas à Louessi, dans le troisième arrondissement Tié-Tié. Et comme il souhaite remercier le public venu le soutenir au stade Tata Lokobo, il se met en tête de lui offrir un concert gratuit. Ce sera au Centre culturel Padiex de Mpaka, à Pointe-Noire, où il inscrit la date du 7 mai pour cet événement, qu'il produit de lui-même, invitant également Berléa Bilem, Nathan Bamsey et Matricul pour que la fête batte son plein. Parce que le bonheur est contagieux, chacun se réjouira de cette heure de gloire qui en appelle d'autres assurément pour ce jeune artiste ponténégrin.