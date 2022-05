Congo-Brazzaville: Musique - Zina Hope sort son premier EP et c'est " Hope " !

Une voix, six cordes en nylon, sept titres, c'est ce que propose " Hope ", le premier EP de celle que l'on surnomme la " Vanessa Paradis du Congo ". Sept chansons acoustiques voguant à contre-courant de la musique congolaise.

Que ce soit avec son premier titre fraîchement pop " Chez moi j'ai des bananes " ou avec son dernier titre " Ya pas la monnaie ", beaucoup plus rock, Zina Hope ne fait toujours que surprendre par son art de ne jamais faire comme les autres. C'est ainsi que sort, ce 6 mai, son premier EP (Extended Play) intitulé sobrement " Hope ", sept titres en sessions acoustiques pour délivrer une version aussi intime que minimaliste de l'artiste ponténégrine.

Peu d'artistes de la République du Congo s'aventurent, en effet, dans ce style musical dépouillé, autant que périlleux, pour offrir au public une seule voix accompagnée d'une simple guitare sans autres formes d'arrangements et d'artifices. On le sait pourtant, celle que l'on appelle la " Vanessa Paradis du Congo ", surnom qui lui prête à sourire, est plutôt fan de guitares saturées qui viennent en contradiction avec la légèreté de son timbre. " Dans mes écouteurs, il tourne autant de grunge comme Nirvana que d'acoustique comme Tracy Chapman ou Lokua Kanza. J'ai des goûts éclectiques parfois sauvages, parfois cool et umplugged, ça dépend des heures. Pour sortir mon EP Hope, ça a surtout dépendu du budget d'enregistrement ", lâche t-elle en riant.

Fidèle à sa thématique, Zina Hope continue de parcourir le quotidien de la vie congolaise à travers ses chansons, à l'image de " Un reste de trois pièces " ou de " Pointe-Noire Paris " figurant sur son EP. Et si " Face aux lions une gazelle ", en ouverture de cet opus, pourrait traduire une certaine fragilité, l'artiste est assurément plus solide qu'en apparence. " Je ne sais pas forcément où je vais, je n'ai pas de plan de carrière et j'aime l'aventure alors ça me va. Je ne suis pas focus sur la réussite. Faire ce qu'il me plait est déjà un énorme privilège. Une chose est sûre, personne ne va s'ambiancer, danser et frapper dans ses mains en écoutant ces sept titres là ", enchaîne Zina Hope dans un nouvel éclat de rires.

N'il y a t-il pas pour autant l'espoir de réussir ? " Tout le monde espère. Espérance est mon véritable prénom, Hope, qui signifie espoir, est ce sentiment que porte chacun de nous pour voir une chose se réaliser. Moi j'espère simplement être heureuse. Si je pouvais voyager avec mes chansons, alors ce serait un pur bonheur. Un jour peut-être les planètes seront alignées pour que j'aille un peu dépasser les frontières ", avance-t-elle.

Loin d'être une météorite dans le paysage musical congolais, Zina Hope taille sa route depuis quatre années avec patience et humilité. Brisant les codes établis, elle se sait hors du cadre commun et c'est sans doute ce que lui donne comme un air détaché aux antipodes du buzz et du star system. Elle n'en reste pas moins le vent de fraîcheur d'une nouvelle génération qu'accompagne Rhys Claudel Batsimba sur six cordes en nylon. A écouter sans modération !