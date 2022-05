Cote d'Ivoire: Programme d'analyse des systèmes éducatifs de la conférence des ministres de l'éducation des états et gouvernements de la francophonie - Les résultats dévoilés

La cérémonie de restitution de l'évaluation des résultats du Programme d'analyse des systèmes éducatifs de la Conférence des ministres de l'Éducation des États et Gouvernements de la Francophonie (Confemen Pasec 2019) s'est tenue le mercredi 04 mai 2022, à la salle de la conférence du ministère de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation à Abidjan-Plateau.

Au cours de cet atelier, le responsable national Pasec 2019, Kauphy Joseph François a fait savoir que le résultat des enseignants de Côte d'Ivoire est meilleur que ceux des 13 autres pays. Toutefois, il relève que les enfants sont moins performants que ceux des 13 autres pays qui prennent part à ce programme . L'enquête du Programme d'analyse des systèmes éducatifs de la Conférence (Pasec 2019) provient d'un échantillonnage aléatoire sur l'ensemble du territoire et dans les 13 autres pays. En Côte d'Ivoire, les tests ont porté sur 4500 élèves de classes de CM2 issus de 180 écoles, et sur 1400 élèves de CP2 émanant de 90 écoles, dans deux matières fondamentales, que sont la lecture et les mathématiques. Les compétences des enseignants ont également été évaluées au cours de cette enquête.

Comparativement aux 13 autres pays évalués, en lecture, la Côte d'Ivoire est autour de 60,02 %, en deçà du seuil normal, en mathématiques, elle est à 80% en deçà du seuil normal. Les comparaisons en interne ont présenté des disparités régionales. Selon l'étude, les élèves à Abidjan ont un niveau de compétence supérieur dans ces modules d'évaluation que ceux de l'intérieur du pays. L'enquête a révélé également des disparités de genre, car les garçons sont plus performants que les filles en mathématiques, tandis qu'en français, il y a une équivalence. Selon le type d'école, les élèves du privé performent mieux que ceux des écoles publiques en début ou fin de scolarité primaire. Les élèves ayant fait le préscolaire ont de meilleures performances que ceux n'ayant pas fait de cycle. Aussi, les écoles n'ayant pas bénéficié d'inspection pédagogique ont de meilleures performances que ceux inspectées. La Côte d'Ivoire présente les meilleures offres des compétences des enseignants au regard des 13 autres pays évalués. Près de 90% des enseignants ont atteint le niveau 3, le niveau excellent du PASEC. En interne, près de 80% des enseignants, quelle que soit la région du pays, ont atteint le niveau 3.

Mariatou Koné appelle à l'engagement de l'ensemble des encadreurs, des parents d'élèves et des élèves:

Face à cette situation, la ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, Mariatou Koné a appelé à l'engagement de l'ensemble des encadreurs, des parents d'élèves et des élèves à œuvrer pour la bonne marche de l'école ivoirienne. " Je vous appelle à travailler tous ensemble et d'arrache-pied, à faire de grands efforts pour améliorer les performances des enfants de Côte d'Ivoire. Il nous reste deux ans pour transformer qualitativement notre école, ce n'est pas de la mer à boire, c'est possible si nous nous engageons tous ", a déclaré Pr Mariatou Koné.

Des recommandations pour améliorer le système éducatif:

Le responsable national PASEC, Kauphy Joseph François a fait des recommandations pour l'amélioration des pratiques pédagogiques et du système éducatif, à savoir, l'amélioration de l'accès et de l'équité du système éducatif, la mise en place d'une politique efficace d'encadrement pédagogique des enseignants et enfin l'amélioration du climat scolaire, en luttant efficacement contre les grèves et violence en milieu scolaire. Notons que le Pasec a lieu tous les 5 ans et la Côte d'Ivoire prendra les rênes de ce programme en 2024. Burundi, Gabon, Congo, Madagascar, Sénégal, Niger, RDC, Bénin, Cameroun, Tchad, Burkina Faso, Togo, Guinée sont les 13 autres qui prennent part à ce programme .