Cote d'Ivoire: Reconduction d'Amadou Koné au gouvernement - Les populations de Bouaké reconnaissantes à Alassane Ouattara

Les populations de la région de Gbêkê sont sorties nombreuses, jeudi 05 mai 2022, pour témoignager leur gratitude au Président de la république Alassane Ouattara et au Premier Ministre Patrick Achi, suite à la reconduction au gouvernement du Ministre Amadou Koné, fils de la région de Gbêkê. Heureux de cette énième actions du Chef de l'Etat en faveur de leur région, ce sont plus de 350 chefs traditionnels issus des 800 villages de Bouaké et les chefs religieux, soutenus par la jeunesse et les cadres, dans toutes leurs composantes, qui ont tenu à manifester leur reconnaissance au Président Ouattara.

A cette occasion, hommes, femmes, jeunes et adultes, personne n'a voulu se faire conter l'événement. Tous ont envahi les rues de la capitale du centre pour exprimer leur satisfaction. Du corridor sud de la ville à la résidence du Ministre Amadou Koné, en passant par le centre ville, les artères étaient bondées de monde. Au cours de son intervention, le président du comité d'organisation, Louis Habonoua, a appelé à l'unité autour du Ministre Amadou Koné. Selon lui, le collaborateur du Président Alassane Ouattara est digne de confiance. Il l'a déjà démontré à travers plusieurs actions en faveur de la région et de son département ministériel.

Propos renchéris par le chef de Canton, Nanan N'Goran Koffi 2, au nom de la communauté Baoulé de la région Gbêkê. "Le Ministre Amadou Koné peut compter sur tous les chefs de cantons pour que règne la paix dans la région de Gbêkê. C'est Dieu qui l'a choisi, nous ne pouvons que l'accompagner", a-t-il déclaré. A son tour, Ben Diomandé, au nom des chefs des autres communautés vivant à Bouaké, a remercié le Président de la République pour avoir renouvelé sa confiance à un enfant de la région qui fait leur fierté. "Nous pouvons dormir tranquille parce que c'est l'homme qu'il faut là où il faut. Grâce à sa sagesse, Bouaké retrouve ses lettres de noblesse", a-t-il insisté.

Visiblement ému par cet accueil si chaleureux et fraternel, le Ministre Amadou Koné a, pour sa part, remercié les populations de Bouaké pour cette mobilisation exceptionnelle. "Au nom du Président de la République Alassane Ouattara, du vice-Président et du Premier Ministre, je voudrais vous dire merci. Cette mobilisation exceptionnelle est une grande marque d'attention" s'est-il rejoui. Amadou Koné a saisi l'occasion pour revenir sur les grands chantiers en cours dans la région de Gbêkê, notamment la réouverture très prochainement de l'usine Gonfreville. Il a, à cet effet, exhorté les filles et fils de la région à l'unité. Car, selon lui, le vrai combat pour les populations est bien celui de faire en sorte qu'elles vivent dans de meilleures conditions.