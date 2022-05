Burkina Faso: Matériel informatique et électroménager - Des appareils made in Burkina

Le vendredi 29 avril 2022, ont eu lieu dans la zone industrielle de Kossodo, à Ouagadougou, l'ouverture officielle et le lancement des activités de l'entreprise Horizon industries. Elle est la toute première usine d'assemblage d'appareils électroniques au Burkina Faso et la plus grande de la sous-région.

Horizon industries est un immense projet né de la vision de Inoussa Sawadogo et mis en œuvre avec l'accompagnement technique du groupe Haier Global Business. Installée sur une superficie de plus de 10 267 mètres carrés, Horizon Industries est la première unité d'assemblage d'équipements électroniques du Burkina Faso et la plus grande de l'Afrique de l'Ouest, à en croire Serge Eloi Ouédraogo, directeur général de ladite société.

Selon le P-DG Inoussa Sawadogo, c'est en se référant au Rwanda qui a initié la même réalisation que l'idée lui est venue de faire la même chose dans son pays. Avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers tels que la Banque agricole, le Fonds de Solidarité africain, il a pu relever le pari. "C'est un rêve qui s'est finalement réalisé", a-t-il déclaré. Pour lui, l'ambition de cette réalisation c'est de couvrir l'Afrique de l'Ouest en matériels électroniques et de faire du made in Burkina un challenge pour qu'on utilise désormais les téléphones et les ordinateurs portables conçus au pays.

Selon Serge Eloi Ouédraogo, l'usine compte à ce jour une quarantaine d'employés burkinabè, et à terme, va créer 123 emplois directs et plus de 3 000 emplois indirects. Dotée d'une capacité de production de 1 000 unités par jour (téléphones, ordinateurs portables), Horizon Industries mettra à la disposition des différentes couches socio-économiques, des téléphones portables Android, des tablettes, des ordinateurs portables et divers équipements électro-ménagers entièrement montés au Burkina Faso. Il a profité de l'occasion pour adresser ses remerciements aux autorités du pays, aux différentes délégations de la sous-région, aux partenaires techniques et financiers et aux personnels de Horizon Industries pour leur engagement et leur abnégation pour un travail bien fait.

Le ministre de l'Industrie, des Petites et Moyennes Entreprises, prenant la parole au nom du Premier ministre a félicité le promoteur Inoussa Sawadogo ainsi que ses partenaires techniques et financiers. Selon lui, cette initiative va permettre au Burkina Faso, de ne pas être en marge de la 4e révolution industrielle, à savoir l'économie numérique. Il a indiqué toute l'importance de ce dessein pour le pays, en ce sens qu'il est développé dans l'un des secteurs les plus promoteurs de l'économie nationale. Pour le gouvernement, c'est un projet qui va contribuer à une amélioration significative de la digitalisation de certains services et de la formation des jeunes, à travers la production et la commercialisation de matériel informatique et de communication à moindre coût.

Pour le directeur Afrique de l'Ouest de l'entreprise Haier Global Business, Junior Adohinzin, Horizon Industries a frappé à la bonne porte d'un partenaire technique expérimenté sur qui il peut compter pour atteindre son objectif qui est de produire des équipements électroniques de qualité avec les nouvelles technologies. En effet, sa société qui est connue pour être l'un des premiers producteurs mondiaux d'appareils électroménagers et électroniques avec plus de 18 mille gammes de produits possède dans le monde entier 29 grandes usines de fabrication, 24 parcs industriels et 10 grands centres de recherches. "Je suis persuadé que ce projet aidera le Burkina Faso à migrer vers un développement économique profitable à toutes les populations du pays", a-t-il déclaré. Il a en outre témoigné que c'est à l'issue de l'exécution du projet " un étudiant, un ordinateur" que le promoteur de Horizon Industries a décidé, il y a de cela plus de 3 ans, de lancer une usine d'assemblage de matériels informatiques et électroménagers en collaboration avec le groupe Haier. "Depuis lors, Haier n'a ménagé aucun effort pour apporter son assistance indéfectible à Horizon Industries jusqu'à ce jour, et promet de continuer à la soutenir toutes les fois que le besoin se fera ressentir", a-t-il conclu. L'inauguration de l'usine a été effectuée en présence des autorités burkinabè notamment le Premier ministre, Albert Ouédraogo, la ministre de la Transition Digitale et de l'Innovation, le ministre de l'Industrie, le chef d'état-major des armées, le ministre de l'Enseignement supérieur et de l'Innovation du Burkina Faso et son homologue de la République du Niger, le ministre de la Santé et celui de la Sécurité et les partenaires techniques et financiers ayant permis la réalisation de Horizon Industries.