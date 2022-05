Burkina Faso: Programme budgétaire communications électroniques - Environ 100% de réalisations physiques en 2021

La première session ordinaire du comité de revue, au titre de l'année 2022, du Programme budgétaire "Développement des infrastructures de communications électroniques" a ouvert ses portes le 27 avril à Ouagadougou. Conformément aux textes, les membres dudit comité se sont retrouvés pour examiner les indicateurs de performance de la mise en œuvre de trois projets et se sont quittés le même jour sur une note de satisfaction puisque le taux global des réalisations a frôlé les 100%.

Satisfaisant est le qualificatif employé par le conseiller technique du ministre de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques, par ailleurs responsable du Programme budgétaire "Développement des infrastructures de communications électroniques" pour parler du bilan 2021 dudit programme. Saidou Yanogo, ainsi qu'il se nomme, a fait cas d'un taux global de réalisation physique de près de 100% et de 90% d'exécution financière pour l'ensemble des trois projets à l'ordre du jour.

" Le premier, c'est le Programme régional d'infrastructures de communications pour l'Afrique de l'Ouest-composante du Burkina Faso (PRICAO-BF) dont la mise en œuvre a pris fin en juillet dernier. Il a permis de réaliser la fibre optique entre Déndéogo et Zabré, de renforcer les équipements de l'atterrissement des points virtuels de Ouaga et de Bobo. On note pour ce programme 100% de réalisation physique et 96 % pour celle financière ", a expliqué Saidou Yanogo. Le deuxième projet, a-t-il poursuivi, est relatif au Projet d'appui au développement des TIC (PADTIC).

Ce projet, qui ira en janvier 2023, a permis cette année de raccorder des sites publics. Ce qui représente près de 135 réseaux locaux et 93 autres réseaux raccordés à celui de l'administration. Le troisième, à écouter le conseiller technique porte sur le Projet Backbone national des télécommunications au Burkina Faso (PBNT). Il court jusqu'en mars 2023 et a connu à la période indiquée des réalisations qui se chiffrent à plus de 15 milliards de francs CFA. " 775 km de fibre optique a été posée portant le total déployé à 2001 km comme prévu.

Nous avons pu réceptionner la totalité des travaux lors de l'inauguration à Koudougou, en novembre passé ", a indiqué Saidou Yanogo pour qui il y a un réel motif de satisfaction. Il a relevé que l'ensemble des trois projets ci-dessus cités ont englouti plus de 28 milliards de francs CFA et que les plus bas des indicateurs de performances sont de : 85% (physique) et 77% (financière). Ce sont ces indicateurs de performances qui ont été présentés à l'ensemble des membres du comité de revue ; lesquels les ont examinés afin d'arrêter des valeurs définitives qui seront, à leur tour, mises à la disposition de l'administration. Les documents soumis à leur appréciation sont alors les rapports d'exécution au 31 décembre 2021 du PADTIC et du PBNT et le rapport d'achèvement du PRICAO-BF.

" La qualité de nos délibérations sont tributaires de la participation de chacun d'entre vous chers participants et à cet effet, je voudrais vous inviter à une implication active dans les travaux, comme d'habitude, et à la mise en commun de vos expertises pour trouver des solutions idoines aux éventuels problèmes qui se poseraient ", a relevé plus tôt Kisito Traoré, le secrétaire général du ministère de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques et président de la cérémonie avant de lancer les travaux.