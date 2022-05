Congo-Kinshasa: Ituri - Début des pourparlers entre les gouverneurs de l'Ituri et Haut-Uele sur le conflit de limites

Des pourparlers entre le gouverneur de l'Ituri, le général Johnny Luboya N'kashama, et son homologue du Haut-Uele, Christophe Baseane Nanga, ont débuté ce jeudi 5 mai à Ariwara, dans le territoire d'Aru (Ituri).

Ces échanges visent à décrisper les relations tendues entre les populations des chefferies de Logo Lolia dans le Haut-Uele et de Kaliko Omi, dans le territoire d'Aru (Ituri). Ce conflit de limites administratives avait dégénéré et causé la mort de sept personnes en avril dernier. Les populations des chefferies de Kaliko Omi en Ituri et de Logo Lolia dans le Haut-Uele vivaient jusqu'ici en parfaite harmonie. Le 17 avril dernier, elles étaient même encore réunies autour d'un verre d'amitié quand soudain, chacune des deux parties s'est mise à réclamer une portion de terre censée appartenir à son entité.

Cette discussion autour des limites administratives va vite dégénérer en une bagarre généralisée entre les deux villages voisins. Sept personnes ont perdu la vie et plus de deux cents cases ont été incendiées. A cela va s'ajouter un déplacement massif des populations. Les deux exécutifs provinciaux se sont saisis de l'affaire. Selon le porte-parole de l'armée en Ituri, au cours de cette rencontre interprovinciale de trois jours, les deux gouverneurs vont chercher une solution définitive au problème qui divise leurs administrés pour le retour de la paix et la cohabitation pacifique, qui avaient toujours prévalu dans ces deux entités.