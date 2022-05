Togo: Plus de trois millions de doses administrées

Le ministère de la Santé a fait un nouveau point sur la campagne de vaccination contre le Covid-19.

Plus de 3 millions de doses ont été administrées. Dans le détail, 38% des personnes de plus de 18 ans ont reçu au moins une injection et 32% ont achevé leur parcours vaccinal (2 doses), soit 1.278.659. Concernant les jeunes de plus de 12 ans, 138.510 ont eu une dose et 39.222, deux injections. Sans surprise, c'est le Grand Lomé qui enregistre le plus fort taux de vaccination. Les contaminations sont en baisse depuis plusieurs semaines et les cas graves de plus en plus rares.