Congo-Kinshasa: Forum des As - " 14 provinces connaitront leurs nouveaux gouverneurs et vice-gouverneurs ce vendredi "

Revue de presse de ce vendredi 6 mai 2022. L'information sur les élections des gouverneurs et vice-gouverneurs dans les 14 provinces de la RDC fait la Une de la plupart des journaux parus ce vendredi dans la capitale congolaise. A ce sujet, Forum des AS titre en sa manchette : " 14 provinces connaitront leurs nouveaux gouverneurs et vice-gouverneurs ce vendredi ".

Ce quotidien cite les provinces concernées par ces scrutins, à savoir : Bas-Uele, Haut Lomami, Kasai central, Kasai oriental, Kongo central, Lomami, Mai Ndombe, Maniema, Mongala, Sankuru, Tanganyika et Tshopo. Tandis que Kinshasa et Kwango ne sont concernées que pour les postes de vice-gouverneurs. La CENI rappelle aux électeurs, aux députés provinciaux, signale ce tabloïd, que l'élection se fait au caractère secret aux deux tiers au moins des membres qui composent l'Assemblée provinciale. Les opérations de vote et de dépouillement se font le même jour et si aucun candidat n'obtient la majorité absolue, la Ceni convoquera un second tour dans les trois jours qui suivent, ajoute Forum des AS.

Le Journal reste sur la même actualité. Il parle de l'entretient que le président de la CENI, Denis Kadima a accordé, ce jeudi, au commissaire général de la police nationale congolaise, Dieudonné Amuli sur les modalités pratiques de sécurisation des scrutins des gouverneurs et vice-gouverneurs prévues ce vendredi 06 maidans les 14 provinces concernées.

À l'issue de cette audience, précise cet hebdomadaire, le général Dieudonné Amuli a assuré que la police devra jouer un rôle capital dans la sécurisation de ces scrutins, des candidats, des électeurs (députés provinciaux) ainsi que des hémicycles, où se tiendront lesdits scrutins.

Le journal La République ne change pas non plus de chapitre. Il revient sur la société civile du Maniema qui exhorte les candidats gou[1]verneurs et vice-gouverneurs à accepter sportivement les résultats des urnes. Le tabloïd cite le président de cette organisation ci[1]toyenne, Me Stéphane Kamundala, qui souhaite voir ce vote se dérouler dans la quiétude avant d'inviter les jeunes à ne pas se laisser instrumentalisés lors de ces élections.

Pour sa part, le journal l'Avenir énumère les dispositions que tous les candidats gouverneurs et vice-gouverneurs doivent connaître. Ce quotidien cite entre autres que l'élection se fait au scrutin secret et que les opérations de vote et de dépouillement sont précédées par la vérification du quorum au niveau de l'Assemblée provinciale car l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces se fait au suffrage indirect et au scrutin majoritaire à deux tours, les deux tiers au moins des membres qui la composent devant être présents.

L'Avenir note également que le bureau de l'Assemblée provinciale vérifie si le quorum de deux tiers des membres est atteint et procède à l'appel nominal des députés provinciaux présents.

Annonce de la visite du couple royal belge à Kinshasa

Des journaux kinois ont également réservé des pages pour parler de la visite, en juin prochain, du couple royal belge à Kinshasa. Sur ce, le journal Econews titre : " Longtemps reporté, le Roi Philippe et la Reine Mathilde de Belgique en RDC du 7 au 13 juin ". cet hebdomadaire indique qu'après deux reports, l'un en 2020 en raison de la pandémie de la Covid-19 et l'autre, tout récemment, en raison de la guerre en Ukraine, une nouvelle date est fixée pour le prochain voyage en RDC du couple royal de la Belgique. Le Roi Philippe et la Reine Mathilde, poursuit Econews, sont attendus le 7 juin en RDC pour une visite officielle qui prendra fin le 13 juin.

Forum des AS rappelle que le couple royal belge vient ainsi au pays sur invitation du chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi. Ce journal fait savoir que le couple royal de la Belgique sera à la tête d'une forte équipe gouvernementale qui compte visiter trois villes du pays à savoir : Kinshasa, Lubumbashi et Bukavu.

Aux dires de Guylain Nyembo, le directeur de cabinet du Chef de l'Etat congolais, indique Forum des AS, cette visite marquera, une fois de plus, l'excellente qualité des relations bilatérales entre la Belgique et la RDC.