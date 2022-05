Soudan: Le Rassemblement de réconciliation soudanais signe le document de consensus.

Khartoum — Le Rassemblement soudanais pour la réconciliation a signé jeudi l'initiative du document de consensus pour gérer la période de transition, au siège du Centre africain d'études sur la gouvernance, la paix et la transition démocratique à Khartoum, en présence d'un certain nombre de chefs et de dirigeants de partis et de blocs politiques.

Dr Muhammad al-Hassan al-Sufi, chef du Groupe d'accord soudanais a déclaré à la SUNA que la chose la plus importante qui distingue le document de consensus des autres est qu'il cherche à réaliser les aspirations de la peuple soudanais, en particulier les jeunes, en plus d'appeler à la nécessité de parvenir à la paix pendant la période de transition et à l'ouverture sur le monde, ainsi qu'à l'indépendance des ressources humaines et matérielles au profit du pays, appelant à l'importance d'unir les efforts pour profiter de la glorieuse révolution de décembre et apporter un réel changement.