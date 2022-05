Ethiopie: Les incertitudes et les espérances dans un pays en conflit

Addis Abeba — " Les groupes fondamentalistes orthodoxes pourraient créer des problèmes pour l'Éthiopie en alimentant une nouvelle escalade militaire ", a déclaré à l'Agence Fides l'un des sept membres du Conseil interreligieux d'Éthiopie (EIRC). "Face aux mythes, à l'idéologie, il n'y a pas de remèdes, et nous assistons en Éthiopie à la mythologisation de l'empire éthiopien et de l'idéologie impériale".

Ce témoignage est parvenu à Fides au moment où l'Éthiopie vit les cinq premières semaines du cessez-le-feu, proclamé par le Premier ministre Abiy. Le secrétaire d'État américain Blinken a félicité le Premier ministre pour le rétablissement des services essentiels au Tigré, pour la libération des prisonniers politiques et s'est également adressé au Front populaire de libération du Tigré (TPLF), qui s'est retiré de la plupart des territoires amhara et afar, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour de nouvelles négociations.

Selon les rapports, le commentaire positif des Américains intervient alors que les extrémistes Amhara risquent de déclencher un conflit avec les Oromo. Après l'attaque d'un enterrement musulman à Gondar le 27 avril, qui a fait au moins 20 morts parmi les fidèles musulmans, les tensions sont très fortes. En outre, d'autres affrontements entre la police et de jeunes musulmans ont eu lieu pendant la fête de la fin du Ramadam.

Les tensions et la peur risquent d'alimenter la possibilité d'un conflit entre les Oromo et les extrémistes Amhara orthodoxes, qui ont déjà été impliqués, avec le groupe Ménélik II, dans le massacre des anciens de Gada le 1er décembre 2020. Les opérations militaires et les affrontements entre l'armée fédérale (ENDF) et le groupe Oromo Liberation Army (OLA) se poursuivent également.

Dans ce contexte difficile, auquel s'ajoutent les graves répercussions économiques de la guerre en Ukraine et la hausse inconsidérée des prix qui plonge de nombreuses personnes dans une pauvreté absolue, poursuit la source, qui reste anonyme pour des raisons de sécurité, une partie de l'Église orthodoxe appelle à l'utilisation de la langue oromo dans la liturgie, même si des groupes fanatiques amhara n'y voient pas d'inconvénient.

Même dans l'Église orthodoxe, de plus en plus d'idées d'ouverture se développent, en réaction au fanatisme, à la nostalgie et à la pureté du discours religieux ethnique des groupes extrémistes. La situation évolue, et les extrémistes sont une minorité absolue, la plupart des orthodoxes s'engagent à éviter la confrontation, et coopèrent avec tous les chrétiens.