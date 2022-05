Congo-Kinshasa: RDC - " Ebola n'est plus à craindre car, il existe un traitement " (Dr Muyembe)

Le Dr Jean-Jacques Muyembe a assuré, mercredi 4 mai, que l'épidémie d'Ebola n'effraie plus, en RDC.

Cet épidémiologue l'a dit au cours du point de presse organisé, à Kinshasa, par l'ambassadeur des Etats-Unis sur la campagne contre la Covid-19. " Ebola n'est plus cette maladie qui nous effraie. Nous avons le vaccin, nous avons également deux molécules pour traiter les malades. Ceux qui présentent les symptômes, on peut les traiter et les guérir. Une des molécules appelée Ebanga que nous avons développée avec nos collègues des Etats-Unis ", a assuré le Dr Muyembe.

Il a aussi révélé que grâce au vaccin et aux deux molécules trouvées, cette maladie peut être traitée et guérir: " Nous pensons que cette épidémie sera vite contrôlée si l'on détermine l'origine de cette maladie. On parle de premier cas qui était venu de Boende. Nous ne savons pas s'il a été infecté à Boende ou à Mbandaka. Ça c'est la question fondamentale. Les épidémiologistes sont en train de travailler ". Le Dr Muyembe renseigne en outre qu'à l'heure actuelle, le défi majeur est la vaccination au tour des cas détectés. Des assurances de cet épidémiologue arrivent pendant que le pays a enregistré un troisième cas confirmé d'Ebola à Mbandaka (Equateur). Ce troisième malade est admis depuis hier jeudi au centre de traitement d'Ebola (CTE).