Soudan: La police lance la campagne "l'été Décisive " et arrête les récidivistes

Khartoum — Le Département des opérations fédérales - La division de Karari-Omdurman - a effectué son travail de routine et en conjonction avec les campagnes (Eté Décisive) , Dans le cadre des efforts déployés par le Département des opérations fédérales de l'Administration générale des enquêtes criminelles et des enquêtes pour piéger le crime et freiner l'activité criminelle des réseaux criminels et les réprimer.

L'administration assiste avec tout son peuple à une campagne de sécurité à grande échelle et à grande échelle sous la supervision du chef de la division ciblant les tanières du crime et récidivistes dans la juridiction, et dont les résultats ont abouti à l'arrestation de (12) personnes qui sont des récidivistes et des contrevenants à l'ordre du gouverneur concernant les motos. Ces campagnes se poursuivront pour la sécurité du citoyen et de la patrie.