Afrique: Les États-Unis saluent les progrès en Angola

Luanda — Les États-Unis d'Amérique (USA) ont salué les progrès réalisés par l'Angola, dans les domaines politique, économique et social.

C'est ce qu'a reconnu jeudi, à Luanda, la sous-secrétaire d'État américaine, Wendy Sherman, au sortir d'une audience accordée par le Président de la République, João Lourenço.

Wendy Sherman effectue une visite de travail de deux jours en Angola visant à renforcer le partenariat stratégique entre les deux États.

S'adressant à la presse à la fin de l'audience d'environ une heure et demie, elle a déclaré que l'Angola, "sous la direction de João Lourenço", a ouvert un chapitre pour une société plus ouverte et libre avec des efforts pour lutter contre la corruption.

La haute responsable de la diplomatie américaine a également souligné les efforts de l'Exécutif angolais dans la rigueur de la responsabilité, dans la volonté de diversifier l'économie et de créer plus d'emplois pour les jeunes.

"Les Etats-Unis continueront à avoir l'Angola comme partenaire stratégique et renforceront la coopération bilatérale et multilatérale", a-t-elle assuré.

Elle a dit que l'administration américaine continuera à accorder la priorité à la coopération avec l'Angola dans d'autres domaines, avec un accent particulier sur la sécurité maritime, les énergies renouvelables et la santé publique.

En 2010, l'Angola et les États-Unis ont signé un accord de partenariat stratégique et coopèrent dans plusieurs domaines, notamment le commerce, les finances, l'énergie, la fabrication, la sécurité, la santé et la justice.